¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤ò¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡¡ÁÊ¾Ù»ñÎÁ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù¤ò½ä¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤ÎÅ¥¾ÂÁÊ¾Ù¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡£¿·¤¿¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¥¾Â·¸ÁèÃæ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¡¢ÄÁ¤·¤¯É×¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ãæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¾ì¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢Èà½÷¤ò¾¤´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥ÈÅù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷²¦¥«¥ê¡¼¥·¤ËÎã¤¨¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ä¥é¥¤¥¢¥ó¤ò¡¢Èà½÷¤ò¼é¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼Â¦¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤äÀ©ºî¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤Î²»³Ú¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÊÔ½¸ÃÊ³¬¤Î¤â¤Î¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø³«¸å¿ô½µ¤¬·Ð¤Ä¤Þ¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£ËÜºî¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡ÖMy Tears Ricochet¡×¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Î¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Page Six¤¬¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤¿ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬2023Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤¬²þÄû¤·¤¿¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é»Ù»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë°ÍÍê¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡ª¡ª¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¤¿¸å¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎµÓËÜ¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£ÆüÆÃ¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÆ»²½»Õ¤ÏÄñ¹³¤·¤¿¤±¤É¡¢Äü¤á¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤ÎÍ§¤À¤Á¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÄóÁÊ¤ä¡¢¤½¤ì¤òÊó¤¸¤¿NewYork Times¤Îµ»ö¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¡Ö¤¢¤Î¥Ó¥Ã¥Á¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Èï³²¼Ô¤Ö¤Ã¤ÆÆ±¾ð¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿¤â¤Î¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÏªÄè¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¡¢Åö½é¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Â¦¤Ï»öÁ°¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÁÊ¤¨¤ò´Þ¤á¡¢¥Ð¥ë¥É¡¼¥ËÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËµÓËÜ¤Î»Ø¼¨¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤Þ¤À»ä¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬»ä¤Ë²È¤ËÍè¤ëÁ°¤ËµÓËÜ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤à¤è¤¦Íê¤ó¤À¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£People¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ëÊ¸½ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö°úÍÑ¸µ¤ÎÁ´Ê¸¤ò»²¾È¤·¡¢Ì·½â¤¹¤ëÍ×Ìó¤ä²ò¼á¤Ë¤Ï°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÛÈ½½ê¤Ëµá¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¥¾Â·¸ÁèÃæ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¡¢ÄÁ¤·¤¯É×¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ãæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼Â¦¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤äÀ©ºî¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤Î²»³Ú¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÊÔ½¸ÃÊ³¬¤Î¤â¤Î¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø³«¸å¿ô½µ¤¬·Ð¤Ä¤Þ¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£ËÜºî¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡ÖMy Tears Ricochet¡×¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Î¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Page Six¤¬¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤¿ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬2023Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤¬²þÄû¤·¤¿¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é»Ù»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë°ÍÍê¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡ª¡ª¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¤¿¸å¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎµÓËÜ¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£ÆüÆÃ¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÆ»²½»Õ¤ÏÄñ¹³¤·¤¿¤±¤É¡¢Äü¤á¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤ÎÍ§¤À¤Á¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÄóÁÊ¤ä¡¢¤½¤ì¤òÊó¤¸¤¿NewYork Times¤Îµ»ö¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¡Ö¤¢¤Î¥Ó¥Ã¥Á¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Èï³²¼Ô¤Ö¤Ã¤ÆÆ±¾ð¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿¤â¤Î¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÏªÄè¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¡¢Åö½é¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Â¦¤Ï»öÁ°¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÁÊ¤¨¤ò´Þ¤á¡¢¥Ð¥ë¥É¡¼¥ËÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËµÓËÜ¤Î»Ø¼¨¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤Þ¤À»ä¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬»ä¤Ë²È¤ËÍè¤ëÁ°¤ËµÓËÜ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤à¤è¤¦Íê¤ó¤À¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£People¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ëÊ¸½ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö°úÍÑ¸µ¤ÎÁ´Ê¸¤ò»²¾È¤·¡¢Ì·½â¤¹¤ëÍ×Ìó¤ä²ò¼á¤Ë¤Ï°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÛÈ½½ê¤Ëµá¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£