¡Úµð¿Í¡ÛÊ¿ÆâÎ¶ÂÀ¤¬Êì¹»¡¦°¡Âç¤ÇºÇ½ª»Å¾å¤²¡Ö£±Æü£±ÆüÂç»ö¤Ë¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ëÅÔÆâ¤Î°¡Âç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊ¼¸Ë¡¦ÌÀÀÐ»Ô¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖËèÇ¯¤³¤³¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤ÎºÇ¸å¤À¤«¤é¡¢»Å¾å¤²¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«¼ç¥È¥ì¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£²ÅÐÈÄ¤Ç£±¾¡£±ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£·£´¡£º£µ¨¤Ï¡Ö¤â¤¦£¶Ç¯ÌÜ¡£¤½¤í¤½¤í¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÈô¤ÓÈ´¤±¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£ËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¡Êµß±ç¿Ø¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë£¶£°»î¹ç¤¯¤é¤¤Åê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£°¡Âç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë»³¾ë¤¬¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¡Ö¸å¤í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤ó¤É¤óÇ¯¤ò¼è¤ë¡££±Æü£±Æü¡¢»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£