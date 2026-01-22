Âç¤ÎÎ¤¤¬¹â°Â¤ò·ã¤·¤¤ÁêËÐ¤ÎËö¤Ë²¼¤·¾¡¤Á±Û¤· ¡¡¡ÖËÜÍè¤ÎÁêËÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²¥±¥¿ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£´ØÏÆ¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ë±¦¤«¤éÅö¤¿¤ë¤âº¸º¹¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº¹¤·¼ê¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢±¦¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¤È´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÍè¤ÎÁêËÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÂç¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡Öº¸¤òº¹¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯»Ä¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤ÏÀè¾ì½êÄË¤á¤¿º¸¸ª¤ÎÉÔ°Â¤ò»Ä¤·£³Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£µÙ¾ì¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«µë¶âÄ¾¤·¡£¡Ö²£¹Ë¤Ëµá¤á¤ì¤ì¤ë¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡££²¥±¥¿¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤è¡×¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÍ×µá¤·¤¿¡£