Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡¸åÌ£°¤¤¾¡Íø¡ÄÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÉÔËþÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤È¤Ï²¿¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡×
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï22Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÇÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2021Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê28¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï½÷»Ò2²óÀï¤ÇÆ±41°Ì¤Î¥½¥é¥Ê¡¦¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡Ê35¡á¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï6¡½3¡¢4¡½6¡¢6¡½2¤ÇÂçºä¤¬À©¤·3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÆ±168°Ì¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡Ê28¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¥¤¥éÎ©¤Ã¤¿À¼¤Ç¿³È½¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡£»î¹ç¸å¤Î¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤âÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ú¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤À¤±¤ÇÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿Âçºä¡£¼ó¤ò¤¹¤¯¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ï¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤È¤Ï²¿¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤È¤Ï²¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÂçºä¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬°ìÉô»Ï½ª¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É½¾ð¤¬ÆÞ¤ëÂçºä¡£²ñ¾ì¤¬2¿Í¤Î¡È¸À¤¤¹ç¤¤¡É¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Î¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Âçºä¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¥«¥â¥ó¡ª¡É¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Èà½÷¤Ï¤½¤ì¡Ê¥«¥â¥ó¤ÎÀ¼¡Ë¤Ë¾¯¤·Ê¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¡¼¥Ö¤È¥»¥«¥ó¥É¥µ¡¼¥Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡È¥«¥â¥ó¡ª¡É¤È¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¿³È½¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡ÄÄ¾ÀÜ»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Èà½÷¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡Ê35ºÐ¤Î¡ËÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÄÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¥¥²¡¼¥à¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸åÌ£¤Î°¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡¡¡Ê»î¹ç¸å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ë¤¿¤ÀÏÃ¤ò¤·¤¿¤À¤±¡£½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÈà½÷¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£