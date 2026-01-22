¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤â¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÚIKEA¡ÛÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É¬Í×¡×
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡ÚIKEA¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡ª32ÉÊÇúÇã¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ØIKEA¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡È¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡É¤·¤¿ÆüÍÑÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ö
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤â¥ê¥ÔÇã¤¤¡ªÂçÀä»¿¤¹¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¡ÖËè²óÇã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡×
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖIKEA¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡ª
◼︎IKEA¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ
IKEA / ISTAD ¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¥É ¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°, ÌÏÍÍÆþ¤ê/¥°¥ê¡¼¥ó, 6/4.5l ÀÇ¹þ399±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤·¤Ã¤«¤êÌ©ÊÄ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¯¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£¿©ºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢ÎäÅà²ÄÇ½¤Ç¡¢50¡ëC¤Þ¤Ç¤Î¿©ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¿©ºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê»¨²ß¤ä¡¢¥³¡¼¥ÉÎà¤ÎºÙ¡¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò²Ä°¦¤¯À°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¢ö
◼︎¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤â¤Þ¤È¤áÇã¤¤
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¤³¤Ã¤ÁÂ¦³«¤±¤ì¤Ð6L¤Î¤ä¤Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤ÁÂ¦³«¤±¤¿¤é4.5L¤Î¤ä¤Ä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É¬Í×¤À¤«¤é¤µ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
動画ではこのほかにも、ギャル曽根さんがIKEAで購入したさまざまな商品を公開。