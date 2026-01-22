¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¡Ù¤è¤êÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡ª È¯Çä¤Ï2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±©À¸·ë¸¹¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î£³¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¡ÙÄÌ¾ïÈÇ
¡Ø±©À¸·ë¸¹ ¼Ì¿¿½¸¡Ö±©¡×¡ÙAmazon&³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÊÌÈÇ
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø±©¡Ù¤Ï¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤âÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë±©À¸¤Î¡Ö¤è¤ê¼«Í³¤Ë¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÈôÌö¤·¤¿»Ñ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌð¸ýµü»á¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î 2 Ç¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÉñÂæÎ¢¤Ê¤ÉÌó 140 ÅÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿£³ÅÀ¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò¡¢Ìð¸ý»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£Àè¹Ô¸ø³«¤Î3¥«¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÉ½¸½¼Ô¤ÎÆóÅáÎ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸ÄÀ
¡¡ÅÅ»ÒÈÇ¡Ø±©¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¼Ì¿¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹â¤¯Ä·Ìö¤·¤¿°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ìËç¡£¡ØESSE¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¤Î¼èºà¤Ç»£±Æ¤·¡¢Åö»þÉÕÏ¿¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤À¡£
¡¡Ìð¸ý»á¤Ï¡Ö4 ²óÌÜ¤ÎÄ·Ìö¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯°ìËç¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢É½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ°áÁõ¤ÎÆ°¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÉ½¸½¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÈà¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏÈïºÒÃÏ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯±©À¸¤¬Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë2024Ç¯9·î¤Ë¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼±éµ»²ñ¡×¤ÎºÝ¤Î¥«¥Ã¥È¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿Ìð¸ý»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î°ìËç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¥ê¥ó¥¯¤Ë»Ä¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE ¤Î¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¤òÀÅ¤«¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÉñÂæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÃúÇ«¤Ë½àÈ÷¤·¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿±éµ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±©À¸¤ÎÁÇ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢²°³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£
¡ÖÆüË×´ÖºÝ¤Î½À¤é¤«¤Ê¼«Á³¸÷¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤º¤Ã¤È³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ»¤òÁ°¤Ë¡Ø¤³¤³¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤ÎÃæ¤Ç±©À¸Áª¼ê¤¬¸«¤»¤¿É½¾ð¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌð¸ý»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¹ë²ÚÆÃÅµÉÕÏ¿¡õ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸³«ºÅ¤â
¡¡A4È½160¥Ú¡¼¥¸¤ÈÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆA3¥µ¥¤¥º¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕÂ°¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤ËµºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈAmazon&³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢½ä²óÅ¸¤È¤·¤ÆÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ë²ÚÆÃÅµ¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦±©À¸·ë¸¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÚÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢¡Amazon¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
https://www.amazon.co.jp/dp/4594102034
¢¡Amazon¡ÚAmazon&³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÊÌÈÇ¡Û
https://www.amazon.co.jp/dp/4594102166
¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
https://books.rakuten.co.jp/rb/18475619/
¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹&¥¢¥Þ¥¾¥ó¸ÂÄêÈÇ¡Û
https://books.rakuten.co.jp/rb/18475620/
