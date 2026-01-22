¡Úµð¿Í¡Û£Çµå¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥á¥â¥é¥Ó¥ê¥¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò½é³«ºÅ
¡¡µð¿Í¤Ï£²£²Æü¡¢¡Ö£Ç¡¡£è£á£î£ä£ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¸ø¼°Àï¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿È÷ÉÊ¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ½ÐÉÊ¤¹¤ë¡Ö¥á¥â¥é¥Ó¥ê¥¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò½é³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Çµå¾ì¤ä£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ë·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎÁÇºà¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï£²£³ÆüÀµ¸á¤«¤é£²£¶Æü¸á¸å£±£°»þ¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¸øÇ§¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£È£Á£Ô£Ô£Ò£É£Ã£Ë¡¡£Á£õ£ã£ô£é£ï£î¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ý±×¤Ïµð¿Í¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ª¤è¤ÓÌîµå¿¶¶½³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£