¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLarmeR¡Ê¥é¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢2nd LIVE TOUR¡ÁLucent Refraction¡ÁÅìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú LarmeR ¡Û¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×2¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë²áµî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡Öµã¤­¤Ê¤¬¤éYouTubeÇÛ¿®¡×



¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïºä¸ý½íº»¤µ¤ó¡¢ÆäÇµ¸ê¡¹Æà¤µ¤ó¡¢¼·³¤²ÖºÚ¤µ¤ó¡¢ËÒÌî¤ê¤ê¤µ¤µ¤ó¡¢¿åÀî¿´°¦¤µ¤ó¡¢¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ï2024Ç¯1·î23Æü¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï2¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 



¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼·³¤¤µ¤ó¤Ï­àÆ¬¤ò¿¶¤Ã¤ÆÂ­¤â¼è¤ì¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÌÜÀþ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òËè²ó¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹­á¤È¡¢·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÆäÇµ¤µ¤ó¤â­à¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ë¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¼è¤ê­á¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡Ö¶õÊ¢¤ÏÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­ºÜ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òµ­¼Ô¤Ë¿¼ËÙ¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢­à¿©¤ËìÅÍß¡£º¹¤·Æþ¤ìÁ´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£Ãç¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©»ö¤Î»þ¤À¤±¤ß¤ó¤ÊÌÛ¤ê¹þ¤à­á¤È¡¢¸ý¡¹¤Ë¡Ö¿©¡×¤Ø¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¹ðÇò¡£¿©¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï­à¹¥¤ß¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢°Õ³°¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë­á¤½¤¦¤Ç¡¢Ã¥¤¤¹ç¤¤¤Îµ¯¤­¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ë¡¢¿åÀî¤µ¤ó¤Ï­àÎÉ¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤è¤Í­á¤È¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö°ìÈÖ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Á´°÷°ìÃ×¤Ç­àÀäÂÐ»³¸ý¤Ç¤·¤ç­á¤È¡¢»³¸ý¸©¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò²óÁÛ¡£¼·³¤¤µ¤ó¤Ï­à¥Þ¥¤¥¯¤ÎËÜÂÎ¤¬²õ¤ì¤¿¤«²¿¤«¤ÇÃæÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¡¢·úÊª¤Î²°¾å¤«¤éYouTubeÇÛ¿®¤òµã¤­¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¡Ö¿­¤Ð¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



 



º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¤Ï­à¤â¤Ã¤ÈLarmeR¤È¤¤¤¦¿§¤ò¹­¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£3Ç¯ÌÜ¤³¤½¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤­¤Ê²ñ¾ì¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤­á¤È¡¢µ¤¹ç½¼Ê¬¡£­à¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¹¥¤­¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤Î6¿Í¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é­á¤È¡¢¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¤È¡¢ËÒÌî¤µ¤ó¤ÈÆäÇµ¤µ¤ó¤â­à¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬¤·¤¿¤¤­á­à¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤­á¤È¡¢¼¡¡¹¤ËÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¾ì¤Ç²áµî¤Ë¿´Îî·Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ­¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¹¥¤­¡×¤Îºä¸ý¤µ¤ó¤Ï­à»ä¤ÏÎî´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤â´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð´¶¤¸¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë­á¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡£Æ±¤¸¤¯­àÉÝ¤¤¤Î¤¤¤±¤Þ¤¹¡ª­á¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊËÒÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢¿åÀî¤µ¤ó¤Ï­à¤¤¤±¤ë¤ÎÊÑ¤À¤è­á¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

