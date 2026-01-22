¼Â¤Ï¡È²Á³Ê¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡ÉÌÀÂÀ»Ò¡ª¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç
¥¤¥¯¥é¤ä¿ô¤Î»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿µûÍñ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÌÀÂÀ»Ò¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡×¤òÂ³¤±¤ëÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê°ÂÄê¤ÎÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤ÄÆé¤Î¾å¤Ë¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡ªÐ§¤Ö¤ê¤Î¾å¤Ë¤â¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡ª¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¾å¤Ë¤â¡¢¤¿¤Ã¡Á¤×¤êÌÀÂÀ»Ò¡ª¡ª¡ª
22Æü¡¢Åìµþ±Ø¤Ë¤¢¤ëÌÀÂÀ»ÒÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤ªÃë¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤ÎÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¡Ö¤â¤¦È´·²¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌµÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¡×
Âç¿Íµ¤¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡È¤¢¤ëÍýÍ³¡É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇîÂ¿¤«¤Í¤Õ¤¯ ¤Õ¤¯ÃÝ Åìµþ±ØÅ¹¡¡ÂçÄÍ¿µ°ì Å¹Ä¹
¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤Î²Á³Ê¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Êª²Á¹â¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼Â¤ÏÌÀÂÀ»Ò¡¢²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µûÍñ¤ÎÂåÉ½Îã¡¢¥¤¥¯¥é¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Îº¹¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£1¥¥í2000±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤ÎÍñ¤¬³¤³°¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÃÍÃÊ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤¬ÍýÍ³¤Ç¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔÆâ¤ÎÁ¯µûÅ¹¤Ç¤â¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤òÇã¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥¯¥é¤Ïº£¹â¤¤¤·¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤È¤«¥¿¥é¥³¤Ï°Â¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£
¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×
¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òºÙ¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤È¤á¤ó¤Ä¤æ¤È¤«¤ÇÆé¤Ç¤µ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡×
ÃæçÐ¾¦Å¹ ÉðÂ¢¾®»³Å¹¡¡Á°Î¤Ë§¼ù Å¹Ä¹
¡ÖÂ¾¤ÎµûÍñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÎÍ¥ÅùÀ¸Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤¬´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤ÎÅ·¤×¤éÄê¿©¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤¬½ªÆü¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤´ÈÓ¡×¤ä¡Ö¤«¤é¤·¹âºÚ¡×¤â¤ª¤«¤ï¤ê¤·ÊüÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÀÂÀ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¶î»È¤¹¤ë¿Í¤â¡ª
¡Ö¤ªÃãÄÒ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤·¤Æ¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÅ·¤×¤é¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤ò¤Î¤»¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¡Á¤¤¤ª½Ð¤·¤ò¤«¤±¤¿ÌÀÂÀÅ·¤×¤éÃãÄÒ¤±¤ä¡Ä
¡ÖÈ¾½ÏÍñ¤ÎÅ·¤×¤é¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤È¤Î±ö¿É¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤Ç¤¤ë´¶¤¸¡×
¥È¥í¥Ã¥È¥í¤ÎÈ¾½ÏÍñÅ·¤ËÌÀÂÀ»Ò¤ò¤Î¤»¤¿¥ß¥ËÌÀÂÀÅ·Ð§¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀÂÀ»Ò¡£º£¸å¤â²È·×¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
