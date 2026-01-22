Á´ÆüËÜ¤Ç²áµî2ÅÙÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡¡(¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)

Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬22Æü¡¢4²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂç¤Î²ÃÆ£¸øµ±Áª¼ê¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆ±Âç²ñ3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¶¯¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºòÇ¯¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2018Ç¯¤Ë14ºÐ6¤«·î¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢2024Ç¯¤Ë2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ­¤»¤º¡Ö2²ó¤·¤«Í¥¾¡¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤¹¤°24ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¤Ç²¿²ó¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î°ì¤Ä·×»»¡×¤È½Ò¤Ù¡Öº£Ç¯¡¢ÍèÇ¯¾¡¤Æ¤ì¤Ð10Ç¯Ãæ4²ó¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÈ¾Ê¬¶á¤¯(Í¥¾¡)¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ì¤ÄÌÜÉ¸¤Ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¥ËÜÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤É¤âÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤Î½éÀï¤Ï¶ÛÄ¥¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤¦¥³¡¼¥È¤Î¹­¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾²¤Î¿§¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¡¤Æ¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½éÀï¤Ï¡×¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÌÀÆü°Ê¹ß¤Ï¤â¤Ã¤È´·¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤è¤ê¤âÌÀÆü¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÁê¼ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤â¤¦¾¯¤·½¤Àµ¤¬É¬Í×¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡£