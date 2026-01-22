¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖÇ§Äê¡¢ÆÊÌÚ¡¡¹â¹»¥È¥¤¥ì¤ÎË½¹ÔÆ°²è
¡¡ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëÆ°²è¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢³È»¶¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂÐºö¥Á¡¼¥à¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤Ë³È»¶¡£Èï³²À¸ÅÌ¤¬¥È¥¤¥ì¤ÇÊ£¿ô¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢1¿Í¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë²¥¤ë¡¢½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¡£¸©·Ù¤¬Ë½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ø¹»¤ÏÁ´¹»À¸ÅÌ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£9Æü¤Ë³«¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ë¤ÏÌó250¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£³Ø¹»¤ä¸©¶µ°Ñ¤Ë¤Ï¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò´Þ¤àÌó1500·ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤ä¿¦°÷¤¬³Ø¹»¼þÊÕ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£