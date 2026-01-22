Minisforum¡¢GeForce RTX 5070 LaptopÅëºÜPC¡ÖAtomMan G7 Pro¡×È¯Çä
Minisforum¤Ï1·î21Æü¡¢¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖAtomMan G7 Pro¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ù¥¢¥Ü¡¼¥ó¥¥Ã¥È¡Ê286,999±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢32GB¥á¥â¥ê¤È1TB SSD¤ËOS¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ê359,999±ß¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑÃæ¤À¡£
Minisforum¡¢GeForce RTX 5070 LaptopÅëºÜPC¡ÖAtomMan G7 Pro¡×È¯Çä
CPU¤ËÂè14À¤ÂåIntelCore i9-14900HX¤òÅëºÜ¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ËGeForce RTX 5070 Laptop¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡£Çö¤¯Ù¨Ê¿¤Ê·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄìÌÌÁ´ÂÎ¤«¤é¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤à¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼¤Ç¹â¤¤ÎäµÑÇ½ÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¥²¡¼¥à¥â¡¼¥É¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¥â¡¼¥É¤ÇCPU¤ÈGPU¤ÎÅÅÎÏÇÛÊ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«2.5GbE¤äWi-Fi 7¡¢Bluetooth 5.4¤Ç¤ÎÌµÀþÀÜÂ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±Å¾ÍÑ¤ÎHX¥·¥ê¡¼¥ºÅëºÜ
¹â¤¤ÎäµÑÀÇ½¤Ç200W¤ËÇ÷¤ë¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò¼Â¸½
¥Ò¡¼¥È¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÎ©ÂÎ¸òº¹¤·¤Ê¤¤Çö·¿»ÅÍÍ
¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿
Minisforum¡¢GeForce RTX 5070 LaptopÅëºÜPC¡ÖAtomMan G7 Pro¡×È¯Çä
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±Å¾ÍÑ¤ÎHX¥·¥ê¡¼¥ºÅëºÜ
¹â¤¤ÎäµÑÀÇ½¤Ç200W¤ËÇ÷¤ë¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò¼Â¸½
¥Ò¡¼¥È¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÎ©ÂÎ¸òº¹¤·¤Ê¤¤Çö·¿»ÅÍÍ
¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿