¥«¥·¥ª¡¢¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ËÁõÃå¤·¤Æ²»¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÈ¯Çä
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï1·î20Æü¡¢¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ËÁõÃå¤·¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë²»¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡ÖDIMENSION SHIFTER¡Ê¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥Õ¥¿¡¼¡Ë¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§DN-SE10¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï36,300±ß¡£
¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ç²»¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡ÖDIMENSION SHIFTER¡×
¡û2023Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ìÈÌÈÎÇä
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¡Ö¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤Ë¿·¤·¤¤É½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é´ë²è¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¡ÖDIMENSION TRIPPER¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢°ìÈÌÈÎÇä¸þ¤±¤ËÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤áÌ¾¾Î¤ò¡ÖDIMENSION SHIFTER¡×¤Ëºþ¿·¤·¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿¡¼¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¤¬Æ±º
¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ç²»¿§¤ä¸ú²Ì¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ²»¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÄ¥ÎÏ¤È¥Ð¥Í¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÂÎ¤ò¿¤Ð¤¹Æ°ºî¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ²»¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£½¾Íè¤ÎÂ¸µ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ç¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤±éÁÕÉ½¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÆ±»þ¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¤è¤êÊ£»¨¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê²»ºî¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
Áàºî¾ðÊó¤ÏÌµÀþ¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÌÃÖ¤«¤é¥Ú¥À¥ë¥Ü¡¼¥É¾å¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ëºþ¿·¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ø¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á²½¤·¡¢Bluetooth¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±éÁÕ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×Îã
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï1·î22Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Ú´ï¸«ËÜ»Ô¡Ö2026 NAMM Show¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
¡ÖDIMENSION SHIFTER¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è
