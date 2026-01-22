¡ÖSpeak of the devil¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤³¤È¤ï¤¶¤¬Í³Íè¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖSpeak of the devil¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö±½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¡ÖSpeak of the devil, and he will appear¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö°Ëâ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢°Ëâ¤¬¸½¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
16À¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Ëâ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á°Ëâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤¢¤¤¤ÏÇö¤ì¡¢Ã¯¤«¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¶öÁ³¤½¤ÎËÜ¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOh, speak of the devil. There he is.¡×
¡Ê¤ª¡¼¡¢±½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô