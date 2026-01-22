ºù¤È¹ÈÃã¤ÎÍ¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë♡¥Õ¥íー¥é¥Îー¥Æ¥£¥¹ ¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¤Î¿·ºî
²Ö¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤ò¾¯¤·¾å¼Á¤ËºÌ¤ëFloraNotisJILLSTUART¤«¤é¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢AfternoonTeaLIVING¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à&¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡£ºù¤È¹ÈÃã¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Í¥²í¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
ºù¤È¹ÈÃã¤¬½Å¤Ê¤ë¹á¤ê¤ÎÀ¤³¦
¤¦¤é¤é¤«¤Ê½Õ¡¢ºù¤ÎÌÚÏ³¤ìÆü¤¬¤¤é¤á¤¯¸á¸å¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥íー¥é¥ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Î¹áÄ´¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç´Å¤¤¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤Î´»µÌ¤Ë¡¢¹ÈÃã¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç´Å¤ä¤«¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¢¥³ー¥É¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥à¥¹¥¯¤ä¥¢¥ó¥Ðー¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢ÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¸å¹á¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òºÌ¤ë♡´ÅÈþ¤Ê¹á¤ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à&¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥ó¥É¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¥íー¥éー¥Üー¥ë
²Á³Ê¡§10mL3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥íー¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ¥²í¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à&¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥ó¥É¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë
²Á³Ê¡§50mL4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¢Êª¥ª¥¤¥ë*¤È¥Õ¥é¥ïー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿2ÁØ¥¿¥¤¥×¡£¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¹á¤ê¤òÅ»¤¦È±¤Ø¡£
*¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥ª¥¤¥ë
¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à&¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à
²Á³Ê¡§30g2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¼êÈ©¤òÊñ¤ß¡¢²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à&¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ô¥íー&¥ëー¥à¥ß¥¹¥È
²Á³Ê¡§80mL3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìë¤Î»þ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤Ë´ó¤êÅº¤¦¹á¤ê¡£
¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¥Á¥ãー¥à
²Á³Ê¡§2,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
FloraNotis¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢ºùÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼«Î©·¿¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢ºù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥¤¥¯¥Ýー¥Á¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¤È¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Õ¥íー¥é¥Îー¥Æ¥£¥¹¡¡¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～2026Ç¯5·î19Æü(²Ð)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤ÇÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¡£
¥Õ¥íー¥é¥Îー¥Æ¥£¥¹¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤¬Èþ¤·¤¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ùー¥¹¥·ー¥È¤ò¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó2.5mL¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤ËÆ±´ü´ÖÃæ¡¢¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ÎÇÛÉÛ¤äSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¢ö
½Õ¤Î¹á¤ê¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î»þ´Ö
ºù¤È¹ÈÃã¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡Ö¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à&¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤ò¤ä¤µ¤·¤¯³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½Õ¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¡£
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤«¤é¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¥ëー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÂ·¤¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Ëþ³«¤Îºù¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·Í¥²í¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡