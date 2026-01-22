Ãæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í¤¬²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤óÄÉÅé¡¡82Ç¯¤ÎÌ¾¿ÍÀï¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡¡¾´ý³¦¤ÇºÇ¹âÎð¾¡Íø¡¢¸½Ìò¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢ÄÌ»»ÂÐ¶É¿ô¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡¢¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬22Æü¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ÀïÁ°À¸¤Þ¤ìºÇ¸å¤ÎÌ¾¿Í·Ð¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢³Æ³¦¤«¤éÄÉÅé¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¿ô¡¹¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Ãæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í¡Ê78¡Ë¤âÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤ÎÈáÊó¤ËÀÜ¤·¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ¶É¤È¤·¤Æ¡¢1982Ç¯¤ÎÂè40´üÌ¾¿ÍÀï¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÌ¾¿ÍÀï¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢1²óÌÜ¤Ï73Ç¯¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î4Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ãø¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÏ¢ÇÔ¸å¤Î¥ß¥µ¤Ç¿ÀÈëÂÎ¸³¡£¤³¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Çà¤¤¤Ä¤«¤ªÁ°¤ÏÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ëá¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î9Ç¯¸å¤ËÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢Ì¾¿Í°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Ãæ¸¶¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö7ÈÖ¾¡Éé¤¬10ÈÖ¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¡¢»ÄÇ°¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£