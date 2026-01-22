Åê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¡ª¡Ö°ìÆü²¿»þ´Ö¤°¤é¤¤³ô¤Î´ÉÍý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØAll About¥Þ¥Í¡¼¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê»ñ¤ä³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¸á¸å2»þº¢¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤°¤é¤¤³ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¤Î´ÉÍý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Çä¤Ã¤¿¤êÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢»ØÃÍ¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë1¡Á2»þ´Ö¡¢Í¥ÂÔ¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤ÏÍ¥ÂÔ¤Î¤³¤È¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤äºî¶È¤ÎÊý¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÅ¬»þ³«¼¨¾ðÊó¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ¥ÂÔ¡×¤ÈÆþ¤ì¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Í¥ÂÔ¤Î¡ÖÊÑ¹¹¡×¡ÖÇÑ»ß¡×¡Ö¿·Àß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¼Ì¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³ô¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¤½¤ì¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Îº¢¤ËÂçÂ»¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤Îº¢¤ÏÉ¬»à¤Ç¡¢Ä«8»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËÌÜ¤âÈè¤ì¤ë¤·¡¢Àº¿À¤â¤¯¤¿¤Ó¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÅê»ñ¤Î»ÅÊý¤«¤é¡¢Í¥ÂÔ³ô¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤â¸º¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó
1949Ç¯¹Åç¸©½Ð¿È¡£¾´ý´ý»Î¡¦Åê»ñ²È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔÀ¸³è¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹Ö±é²ñ¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¡ØÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉZAi¡Ê¥¶¥¤¡Ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q. °ìÆü²¿»þ´Ö¤°¤é¤¤³ô¤Î´ÉÍý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÆü²¿»þ´Ö¤°¤é¤¤ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Êsei¡¿71ºÐ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë
¡Ö³ô¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï°ìÆü1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¶ÍÃ«¤µ¤ó¡Ë»ä¤ÏÄ«¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Æ¤«¤é¿·Ê¹¤òÆÉ¤ß¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÓ½¤¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤È¤Ð¸¡Äê¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎµ¯¤¤ë¤Î¤Ï¸á¸å1»þ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
