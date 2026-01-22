Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï Âè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá Ž¢É¬¤ººÆ¿³³«»Ï¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¿³¸øÈ½¤ÇÌµºáÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ëŽ£ ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¿·¾Úµò¤òÄó½Ð »°½Å
11²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¡£Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¤Î±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤ÎËå¤é¤¬²þ¤á¤ÆºÛÈ½¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤ÎËå ²¬ÈþÂå»Ò¤µ¤ó 96ºÐŽ¥Æ°²è¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ë
¡Ö»ä¤Î·»¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
1961Ç¯¡¢»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Ç¤Ö¤É¤¦¼ò¤ò°û¤ó¤À½÷À5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡£¹öÃæ¤«¤éÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤Ï2015Ç¯¤Ë89ºÐ¤ÇÉÂ»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±üÀ¾¸µ»à·º¼ü¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ëå¤Î²¬ÈþÂå»Ò¤µ¤ó96ºÐ¤òÀÁµá¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Âè11¼¡¤È¤Ê¤ëºÆ¿³ÀÁµá¤òÌ¾¸Å²°¹âºÛ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³·ë²Ì¤Ê¤É¤Î¿·¾Úµò¤òÄó½Ð
¡ÊÊÛ¸îÃÄÃÄÄ¹ ÎëÌÚÀôÊÛ¸î»Î¡Ë
¡ÖÉ¬¤ººÆ¿³³«»Ï¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¿³¸øÈ½¤ÇÌµºáÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¡×
Á°²ó¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ÇÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤¬¤Ö¤É¤¦¼ò¤ËÆÇÊª¤òÆþ¤ì¤¿¸å¡¢ÉÓ¤Î¤Õ¤¿¤ò¤Õ¤µ¤°¡ÖÉõ¤«¤ó»æ¡×¤òÅ½¤êÄ¾¤·¤¿²ÄÇ½À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¼Â¸³ÊýË¡¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÂà¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î´ÕÄê¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¼Â¸³·ë²Ì¤Ê¤É¤Î¿·¾Úµò¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£