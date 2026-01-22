¡Ö¤á¤á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×Snow Man¸ø¼°¡¢¡È8¿Í¡É¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö1¿Í¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¤ó¤À¤Í¡×¤ÎÀ¼
9¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1·î22Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡È8¿Í¡É¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¤Î¡È8¿Í¡É¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¹¬¡×¡ÖSnowMan¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤á¤á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤á¤¬¡Ä ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈá¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö1¿Í¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤á¤á¤¬¡Ä ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈá¤·¤¤¡Ä¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖËÜÆü¤è¤êSnow Man 1st POP-UP in TOKYO ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¤Î¤¿¤á°ì»þÅª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8¿Í¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ë¼¼Æâ¤ËÌÜ¹õ¤µ¤ó°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯Snow Man¤Ï22Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿9¿Í¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤â¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
