¥¸¡¼¥×¤Î¡ÖÅÔ²ñÇÉ¡×¤¬Âè3À¤Âå¤Ø·àÅª¿Ê²½
¡¡À¤³¦Åª¤ÊSUV¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ÈÅÔ²ñÅª¤ÊÍøÊØÀ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¥¸¡¼¥×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¡£2006Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤Ï2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾å¼Á¤µ¤ò¹â¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î6Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÂÔË¾¤ÎÂè3À¤Âå¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·ÅÅÆ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSTLA Medium¡Ê¥¹¥Æ¥é¡¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡Ë¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢BEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡ÊÂ¿ºÌ¤ÊÁªÂò»è¡Ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÂ¤·Á¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¡Ö7¥¹¥í¥Ã¥È¥°¥ê¥ë¡×¤äÂæ·Á¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´ÂÎ¤Ï¤è¤ê¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¶õÎÏÀÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Î´°Á´¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶õµ¤Äñ¹³·¸¿ô¤ÏCdÃÍ0.29¤òÃ£À®¡£Ç³Èñ¤äÅÅÈñ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô»þ¤ÎÇËÂ»¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿Àß·×¤â¥¸¡¼¥×¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4552mm¡ßÁ´Éý1819mm¡ßÁ´¹â1641mm¡£ÀèÂå¤è¤ê³ÈÂç¤µ¤ì¤¿Á´Ä¹¤È2795mm¤Ø¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹±äÄ¹¤Ï¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¥ì¥Ã¥°¥ë¡¼¥à¤ÏÌó22mm³ÈÂç¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ëµï½»À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤âºÇÂç550¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ë½½Ê¬¤ÊÀÑºÜÀ¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Àè¿Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Ï10¥¤¥ó¥Á¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï16¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇÛÃÖ¡£¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¶õÄ´¤Ê¤ÉÉÑÈË¤Ë»È¤¦µ¡Ç½¤Ë¤ÏÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»Ä¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ò³ÎÊÝ¡£ÆâÁõºà¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼Á´¶¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÅÅÆ°²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡Ê²¤½£»Ô¾ì¡Ë¡£
¡¡BEV¤Ï¡¢¶îÆ°Êý¼°¤¬4WD¤ÈFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤Î2¼ïÎà¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÊWLTP¡Ë¤ÏÉ¸½à¥ì¥ó¥¸¤Ç500km¡¢¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤Ç650km¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°È¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¤½£¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î²¤½£»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢48V¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-Hybrid¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹ç·×¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ145ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼ÆâÂ¢¤Î6Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡Êe-DCT¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢È¯¿Ê»þ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¿¿²Á¤ò¼¨¤¹BEV¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹ 4xe¡×¤Ç¤Ï¡¢¸åÎØ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¿·³«È¯¤ÎÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤¬132kW¡ÊÌó180ÇÏÎÏ¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¤â½¼¼Â¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2ÁêÅö¤Îµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FWD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÖSelec-Terrain¡Ê¥»¥ì¥¯¥Æ¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜÆ³Æþ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£