¢£µÒ¼¼¤Ï13¥¿¥¤¥×Á´228¼¼
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¤¥ó²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤È¿·¹âÅç±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤äK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¾å¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃÏ¾å20³¬·ú¤Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£
¡¡µÒ¼¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë13¥¿¥¤¥×Á´228¼¼¤òÍÑ°Õ¡£¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ä¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¤Î¹½À®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÂÐ±þ¤ÎÉô²°¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥À¥ó¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ê¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò³ð¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë19³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖTogether ¡õ Co¡¥¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¹Á¤ä¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òË¾¤àÀä·Ê¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬¹¤¬¤ë¡¢Á´112ÀÊ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¤¬¡¢Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤«¤é¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¢¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²£ÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÅÚ»º¤ä¿©ÎÁ¤Ê¤É¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¼°Å¹ÊÞ¡ÖThe Shop¡×¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢24»þ´Ö»È¤¨¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤â¹½¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Î²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
