¡ÖÌþ¤·¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆºÇ¹â¡×à¤Ô¤¿¤Ô¤¿ÀÖ¥Ë¥Ã¥Èá¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¾®Àâ²È¡Ä°ÂÉô¼ãºÚ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×
¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÌÜ¤òÊÄ¤¸Æ»ÆÜËÙ¤ò¡Ä
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡¢°ÂÉô¼ãºÚ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç´¨ÇÈ¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤µ¤à¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ç¤âÂçºå¤Ç¤µ¤à¤¤¤µ¤à¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀÖ¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£¼¼Æâ¤ÇÃÈ¤«¤½¤¦¤ËÅòÆÝ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÖ¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¤Þ¤Þ³°¤ÎÆ»ÆÜËÙ¤Ç¼ê¤ò¸å¤í¤ËÁÈ¤ó¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀã¤Î¹ß¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë´¨¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÌþ¤·¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡°ÂÉô¤Ï2018Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NMB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢20Ç¯¡ÖNMB48 ¿·½ÕÆÃÊÌ¸ø±é2020¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¾º³Ê¤È½ÂÃ«¥Á¡¼¥àM½êÂ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¼º³Ê¡×(KADOKAWA)¤Ë¤Æ¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3·î¤Ë¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Ë·¯¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×(KADOKAWA)¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£