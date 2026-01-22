¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃÝ°æ°¦Çµ¥¢¥Êà¤³¤ê¤ã¤¤¤«¤óá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹♡¡×¤ÎÀ¼
¡Ö±¤¤òÆ§¤à¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÃÝ°æ¤Ç¤¹¡×
¡¡STV»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÝ°æ°¦Çµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±éÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÚÂç´¨¡Û1Ç¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í »×¤ï¤º¡¢¤³¤ê¤ã¤¤¤«¤ó¡ª¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´¨¤µ¤Ç¤¹︎^_^¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÇÐ¶ç¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö(±¤¤òÆ§¤à¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÃÝ°æ¤Ç¤¹)¡×¤ÈÂ³¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ê¤ã¤¤¤«¤ó¡ªº£Æü¤ÏÂç´¨Ìë¤ª¤Ç¤ó¡×¤È¡¢±¤¤òÆ§¤ó¤ÀÇÐ¶ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¸«»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö±¤¤ÎÆ§¤ßÊýºÇ¹â¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸Íß¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÃÝ°æ¥¢¥Ê¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯¤ËSTV¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥ÉÄ«¡×¤òÃ´Åö¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£