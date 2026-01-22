¡Ö¤µ¤ß¤·¡¼¡ª¡×¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×Ä«¥É¥é¡¦¤¢¤ó¤Ñ¤ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿½ªÎ»¤Ëà¥í¥¹áÂ³½Ð¡ÄÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È14Ëç¤Ë´¶Æ°¹þ¤á¤Æ
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¶Æ°¿·¤¿
¡¡2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬28Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ëà¥í¥¹á¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£º£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡ Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö1/28¡Ê¿å¡Ë¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£³«Àß°ÊÍè¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤éÄº¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¾¯¤·¤À¤±¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤µ¤ß¤·¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¡¼¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤¤À¤è¡×¤È½ªÎ»¤òÀË¤·¤àÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤È½Å¤Í¤ÆÄ¹Ê¸¤Ç½ñ¤¹þ¤à¿Í¤â¡£
¡¡¡ÖË´¤Éã¤¬ËèÄ«³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Æ®ÉÂÃæ¤â¿ÈÂÎ¤¬¿É¤¤Ãæ¡¢²»À¼¤À¤±¤Ç¤â¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È¡¢2²ó¤È¤¤¤¦»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£Éã¤ËËèÄ«³Ú¤·¤ß¤ò²¼¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¡Ö1·î¤ËÌ¼¤ò»º¤ó¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿Ä«¥É¥é¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼øÆý¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤òËèÆü¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7¡¢8·î¤´¤í¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÌ¼¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â»òÊª¤òÊ¹¤¯¤Èµã¤»ß¤ß¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡£¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¤³¤¦¤·¤¿»£±Æ½ªÎ»»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¾Ð´é¤ÈÎÞ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£