なみとサワは正反対の表情で…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は23日、「カワ、ノ、ムコウ。」の第80回が放送される。

サワ（円井わん）は教員資格を取るため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキ（郄石あかり）が訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。

その頃、錦織（吉沢亮）は知事（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる。錦織のよく知る人物とはいったい誰なのか。

満面の笑みで両手を広げるなみ（さとうほなみ）と、正反対にうらめしげな姿のサワのシーンも公開されている。2人はカワノムコウから脱出できるのか。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブン（トミー・バストウ）の心の交流と夫婦としての歩みを描く。 「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。