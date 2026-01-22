¡¡Ê¡²¬Åì½ð¤Ï22Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èÈþÏÂÂæ2ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç21Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¹õ¿§¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤ª²Û»Ò¤ò¤¢¤²¤ë¤«¤éÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï30¡Á40Âå¡¢¹õ¿§Ë¹»Ò¡¢¹õ¿§¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¡£