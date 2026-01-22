°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤¬¡Ö²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û±Ø¡×¤Ë

°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÅì³¤´ß¤òÁö¤ë°ËÆ¦µÞ¹Ô¤¬¡¢²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¤È¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉû±ØÌ¾¤ò¡Ö²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û±Ø¡×¤È¤¹¤ëµ­Ç°¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò

ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Î°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±Ø¤ÎÉû±ØÌ¾¤ò¡Ö²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û±Ø¡×¤È¤¹¤ëµ­Ç°¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤¹¡£

°ËÆ¦µÞ¹Ô¤Ï2024Ç¯¤«¤éÉû±ØÌ¾¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´15±Ø¤Î¤¦¤Á10¤Î±Ø¤Ç¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

»Ä¤ê5±Ø¤ÎÉû±ØÌ¾¤â¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸¤Ø

°ËÆ¦µÞ¹Ô¤ÎÉû±ØÌ¾¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾å¸¶Èþ½Ñ´Û¤È·ÀÌó¤·¤¿Ï¡Âæ»û±Ø¤Î¡ÖÈþ¤È½Ð²ñ¤¦¡¢°ËÆ¦¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ã°ËÆ¦µÞ¹Ô ÅÚÊý·ò»Ê¼ÒÄ¹¡ä

¡Ö¡Ê10±Ø¤ËÉû±ØÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¼¡¡¹¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÅÚÊý¼ÒÄ¹¤Ï¡¢»Ä¤ê5¤Ä¤Î±Ø¤ÎÉû±ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£