¡Ö30Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¾¯±«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¾ÃËÉÄ£¤äÎÓÌîÄ£¤ÈÎÓÌî²ÐºÒ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¤¾ÝÄ£¤¬¾ÃËÉÄ£¤äÎÓÌîÄ£¤ÈÎÓÌî²ÐºÒ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¶ÛµÞ²ñ¸«Æ£»Þ¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¢Ìó10.5¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¾Æ¤¯ ÄÃ°µ»ê¤é¤º
2026Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô²¬ÉôÄ®¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡£ È¯À¸¤«¤é6ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó10.5¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÄÃ°µ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎÓÌî²ÐºÒ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï½é¤á¤Æ¾ÃËÉÄ£¤äÎÓÌîÄ£¤È¹çÆ±¤Ç¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¶ÛµÞ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¤¾ÝÄ£¡ä¡Ö¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÎÓÌî²ÐºÒÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× Åì³¤～¶å½£ÆîÉô¤Ç¡Ö30Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¾¯±«¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤¤«¤é¶å½£ÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö30Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤Î¾¯±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎÓÌî²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å1¤«·î¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤â¸«¹þ¤á¤º¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Ï²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£