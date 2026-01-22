¡Ö¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ê¤Þ¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×»ÔÌ±¤â´í×ü¤¹¤ë¸æÁ°ºê»Ô¤ÎÀÇ¼ý¸º ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¡ÈÅà·ë¡É¤Ç¸æÁ°ºê»Ô¤ÎºâÀ¯´íµ¡¿¼¹ï²½=ÀÅ²¬
ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¥Çー¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤Ç¸¶»ÒÏ§¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ï±ó¤Î¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¸¶È¯¤ÎÎ©ÃÏ¤¹¤ëÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¤ÎºâÀ¯¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂ¢½ñ¿ô¤Ï29Ëüºý¤ÇÇ¯´ÖÌó10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¸æÁ°ºê»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Î¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥ë¡×
¤¹¤Ç¤ËÀÇ¼ý¤Ï¥Ôー¥¯»þ¤«¤éÌó4³ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Á¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Â¢½ñ¿ô¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Þ½ñ´Û¡¢Í½»»¤Ï¸º¾¯
¡ãÎëÌÚ¹¯ÂÀµ¼Ô¡ä¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¿Þ½ñ´Û¤ÏÉÍ²¬¸¶È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¸òÉÕ¶â¤Ê¤É¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¸æÁ°ºê»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Î¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ Â¢½ñ¿ô¤Ï29Ëüºý¡£¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÂ¢½ñ¿ô¤ÏÀÅ²¬¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·úÀß¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸æÁ°ºê»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û »ÔÀî¹¬¼£´ÛÄ¹¡ä¡Ö¤ä¤Ï¤êÏ·µà²½¤Ç¤¹¤È¤«ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÀ¯¾õ¶·¤Î¸·¤·¤¤Ãæ¤ÇÍ¥ÀèÅª¤Ë½ç°Ì¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤é½¤Á¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ËÜ¤Î¹ØÆþÈñ¤ÎÍ½»»¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Ìó100Ëü±ß¤º¤Ä¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë³¹¤Î¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿ÉÔÀµ¤ÇºÆ²ÔÆ¯¿³ºº¤Ï"Åà·ë"
1·î15Æü¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¸æÁ°ºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¿³ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Çー¥¿¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤Ï"Åà·ë"¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸æÁ°ºê»Ô °¤ÆîÀ¡É×»ÔµÄ¡ä¡ÖÄä»ß°ÊÍè15Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ÔºâÀ¯·ÐºÑÈèÊÀ¤·¤Æ¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤â¸·¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤¬°ìÃÊ¤È±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ªÈèÊÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡× ÀÇ¼ý¤Ï¥Ôー¥¯»þ¤Î6³ä¤Þ¤Ç¸º¾¯
¸æÁ°ºê»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÍ²¬¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¼ý¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Àµ¡¤Ë¸¶»ÒÏ§¤¬¤¹¤Ù¤ÆÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸æÁ°ºê»ÔºâÀ¯²Ý ã·Æ£ÂçÊå·¸Ä¹¡ä¡ÖÀÇ¼ý¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸æÁ°ºê»Ô¤ÎÀÇ¼ý¤Ï2006Ç¯ÅÙ¤Î115²¯6000Ëü±ß¤ò¥Ôー¥¯¤Ë±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï67²¯±ß¤Û¤É¤Ë¡£¥Ôー¥¯»þ¤ÎÌó6³ä¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶È¯»ÜÀß¤Î¸º²Á½þµÑ¤À¤±¤¬¿Ê¤ß¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¸º¤ê¡¢¸¶È¯¤ÇÆ¯¤¯´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¡Ö¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ê¤Þ¤Á¡×
¡ã»ÔÌ±¡ä¡ÖÁá¤¯²ÔÆ¯¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¤Þ¤Á»à¤ó¤¸¤ã¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Á¤Ï»º¶È¤¬¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¡¢¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ê¤Þ¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¸æÁ°ºê»ÔÄ¹¤ò3´ü12Ç¯Ì³¤á¤¿ÀÐ¸¶ÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ô¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸µ¸æÁ°ºê»ÔÄ¹ ÀÐ¸¶ÌÐÍº¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¤¤Ä¤·¤«50Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤½¤ì¡Ê¸¶È¯¡Ë¤Ë´Å¤¨ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤¦´°Á´¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÅÅ¤â¤â¤¦°ì²ó¥¼¥í¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¡¢¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤ë¤Ç¡¢»ÔÌ±¤â¡Ø°¤¤¤â¤Î¤Ï°¤¤¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡Ù¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡× »ÔÌ±¥×ー¥ë¤âÃÍ¾å¤²¡ÄÌä¤ï¤ì¤ë¹½Â¤Å¾´¹
ºâÀ¯Æñ¤Î±Æ¶Á¤Ï³ÆÊýÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸òÉÕ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿»ÔÌ±¥×ー¥ë¡Ö¤×¤ë¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦²þ½¤¹©»ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éÍøÍÑÎÁ¶â¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶È¹½Â¤¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÌ±¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤È¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£