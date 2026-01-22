¡ÖÀï¸åºÇÃ»¡×·èÀï¤Ø½àÈ÷²ÃÂ®¡Ä½°±¡Áª¡¦Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î½ñÎà»öÁ°¿³ºº»Ï¤Þ¤ë¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Ó¥é¡¢¶¡Â÷¶â¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É³ÎÇ§
½°µÄ±¡¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¤Ë²ò»¶¤µ¤ì¡¢ÁíÁªµó¤Î¸ø¼¨Æü¤Þ¤Ç»Ä¤ê5Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¬Äó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤Î»öÁ°¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¬Äó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤Î»öÁ°¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò
1·î21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»öÁ°¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Î¸ø¼¨ÆüÅöÆü¤ËÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÅ²¬¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ½Ð¤Ë¤Ï¡¢¶¡Â÷¶â¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ä½»Ì±É¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
22Æü¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ø±Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Ó¥é¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿¦°÷¤¬ºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü¡ÖÀï¸åºÇÃ»¡×
»öÁ°¿³ºº¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤È¤¤¤¦Àï¸åºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤Ë¸þ¤±¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½°±¡Áª¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£