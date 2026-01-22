¹âº½Éô²°Ä¾ÅÁ¡ªÉÙ»ÎµÜ¤Î¿©ºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³¡×´õ¾¯¤ÊÆÚ¤È¹â¹»À¸¤¬°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¡Ú¤·¤º¤ª¤«»º¡Û
¡ãÃËÀµÒ¡ä¡ÖÆÚÆù¡¢»é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Æé¤ÏÆé¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆé¤Ï¡©
¡ã¤Á¤ã¤ó¤³¹âº½ ÀÆÆ£ÏÂÍÀ¤µ¤ó¡ä¡Ö¹âº½Éô²°´Æ½¤¤Á¤ã¤ó¤³¡¢´°À®¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î¡Ö¤·¤º¤ª¤«»º¡×¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ¤Î¿©ºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤Á¤ã¤ó¤³¡ÊÆé¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡ÖÄ«ÀÄÎ¶¤ÎÍ¥¾¡³Û¡×
JRÉÙ»ÎµÜ±Ø¶á¤¯¤Ë2025Ç¯12·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³¹âº½¡×¤Ç¤¹¡£ Å¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡£
¡ã¤Á¤ã¤ó¤³¹âº½ ÀÆÆ£ÏÂÍÀ¤µ¤ó¡ä¡ÖÂè68Âå¡Ê²£¹Ë¡Ë¤ÎÄ«ÀÄÎ¶¤¬Ê¿À®16Ç¯3·î¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÎÍ¥¾¡³Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹âº½Éô²°¤ÎÀÅ²¬¤Î¸å±ç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸å±ç²ñ¤Î½ÅÄÃ¤ÎÊý¤¬Ä«ÀÄÎ¶¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤ä¤Ä¤ò»ä¤¬¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
Å¹¼ç¤Î1¿Í¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¹âº½¿ÆÊý¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢Å¹Ì¾¤Ë¤â¡Ö¹âº½¡×¤ÎÌ¾¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹°ì²¡¤·¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤³¡£¹âº½Éô²°¤Î¤Á¤ã¤ó¤³Ä¹Ä¾ÅÁ¤ÎÆé¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¤Á¤ã¤ó¤³¹âº½ ÀÆÆ£ÏÂÍÀ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÙ»ÎµÜ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙ³Ù´Û¹â¹»¤Î¹â¹»À¸¤¬ºî¤Ã¤¿¥À¥¤¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡× ¤³¤À¤ï¤ê¤½¤Î1¡Ö¹â¹»À¸¤¬°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¡×
¤³¤À¤ï¤ê¤½¤Î1¡¢ÉÙ»ÎµÜ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬°é¤Æ¤¿¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¡£
Æé¤Î¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î½Ü¤ÎÌîºÚ¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ³Ù´Û¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤òÃÏ°è¤Î¿Í¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹¼ç¤ÎÀÆÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢ÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢Æé¤Î¿©ºà¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÉÙ³Ù´Û¹â¹»3Ç¯ ¾®ÎÓÏÂË¤µ¤ó¡ä¡Öºî¤ëÃÊ³¬¤«¤é°¦¾ð¹þ¤á¤ÆÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡ãÉÙ³Ù´Û¹â¹»3Ç¯ ÎëÌÚ°¦Ì¤¤µ¤ó¡ä ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¤³¤À¤ï¤ê¤½¤Î2¡Ö·æºî¡¦LYBÆÚ¡×
¤³¤À¤ï¤ê¤½¤Î2¡£ÉÙ»ÎµÜ¤ÎÇÀ¾ì¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢LYBÆÚ¡Ê¥ë¥¤¥Ó¤Ö¤¿¡Ë¡£
¡ã¤Á¤ã¤ó¤³¹âº½ ÀÆÆ£ÏÂÍÀ¤µ¤ó¡ä¡ÖÆÚÆù¤ÏÉÙ»ÎµÜ¤ÎÍÌ¾¤Ê·¬¸¶¤µ¤ó¤ÎLYBÆÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æé¤Ë¤·¤Æ¤â»é¿È¤¬¤¹¤´¤¯´Å¤¯¤Æ¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ã·¬¸¶¹¯¤µ¤ó¡ä¡ÖÇØÃæ¤Ë¹õ¤¤¤Ö¤Á¤Î¤¢¤ëÆÚ¤¬¡¢LYB¤Î»°¸µ¸òÇÛ¤·¤¿ÆÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Î·æºî¤ÎÌÃÊÁÆÚ¤Ç¤¹¡×
ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë·¬¸¶¹¯¤µ¤ó¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¸¶¼ï¤ÎÆÚ¤òÊ£¿ô»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢LYBÆÚ¤Ï¡¢·¬¸¶¤µ¤ó¤¬Ìó30Ç¯Á°¤Ë¡¢ºÇ¹âµé¤ÎÌÃÊÁÆÚ¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¡¢3¤Ä¤Î¸¶¼ï¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·¬¸¶¹¯¤µ¤ó¡ä¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢´Å¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¹á¤ê¤â¤è¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎìÔÂôÉÊ¤Ç¤¹¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÉÙ»ÎµÜ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Î·Ü¥¬¥é¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤ÇÆé¤Î¥¹ー¥×¤Ë»È¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿Æé¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ä¤ß¤ì¤ÈÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¡ãÃËÀµÒ¡ä¡ÖÌîºÚ¤â¤À¤·¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ã½÷ÀµÒ¡ä¡Ö¤¹¤´¤¤´Å¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤ÆÚÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÙ»ÎµÜ¤Î¤â¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡× ÃÏ¸µ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½
ÀÆÆ£ÏÂÍÀ¤µ¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î°æ¸ý·ÉÍ§¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤Ç»Ï¤á¤¿Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Á¤ã¤ó¤³¹âº½ °æ¸ý·ÉÍ§¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ÒÄ¹¡×
¡ã¤Á¤ã¤ó¤³¹âº½ ÀÆÆ£ÏÂÍÀ¤µ¤ó¡ä¡ÖÉÙ»ÎµÜ¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
