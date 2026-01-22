¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óÉÙß·¡¢¤¤¤Þ¤À¡È¥¬¥é¥±¡¼¡É°¦ÍÑ¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤â¡ÖºÇ¸å¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¿51¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¿51¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÙß·¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹±Îã¤Î¡É»È¤¤½é¤á¡É¡Ä¥È¥¤¥ì¤Î¥É¥¢¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÉÙß·¤¿¤±¤·
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÁÀ¤ï¤ì¤ë¡©¿È¶á¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÙß·¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈÈºá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¬¥é¥±¡¼¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£°ËÃ£¤¬¡Ö»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢»Ê²ñ¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¡ÖÉÙß·¤Ï¤Þ¤À¥¬¥é¥±¡¼¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÉÙß·¤¬¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤Î3·î¤Ç¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë½ªÎ»¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÊÖ»ö¤¹¤ë¤È¡¢°ËÃ£¤¬¡Ö¡ÊÉÙß·¤Ï¡ËºÇ¸å¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¿´¾ð¤òÂåÊÛ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤Î¡Ö3G²óÀþ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
