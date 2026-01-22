À¤³¦200Ëü¿ÍÄ¶¤¬¶½Ê³¡Ä²¾ÁÛÀ¤³¦¤ò360ÅÙ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ø¥¤¥Þー¥·¥Ö¥¸¥ãー¥Ëー¡Ù¹ñÆâ2¤ÄÌÜ¤Î»ÜÀß¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë23Æü¥ªー¥×¥ó
¡¡²¾ÁÛÀ¤³¦¤ò360ÅÙÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅì³¤ÃÏÊý½é¤ÎÂç·¿XRÂÎ¸³»ÜÀß¤¬1·î23Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¹¥«¥¤¥ë¡×¤Ë23Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢½é¤ÎÂç·¿XRÂÎ¸³»ÜÀß¡ÖIMMERSIVE JOURNEY Ì¾¸Å²°¡×¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë22Æü¡¢ÆâÍ÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢åöåò¶×ÇÃ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬°ìÂÁá¤¯ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
åöåò¥¢¥Ê¡§
¡Ö¤¦¤ï¡ªÌÜ¤ÎÁ°¤Ëº£¡¢¥ß¥¤¥é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¿·¤ÎVRµ»½Ñ¤Çåöåò¥¢¥Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥¤¥é¤Îµ·¼°¡¢4500Ç¯Á°¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¾ÁÛÀ¤³¦¤ò360ÅÙ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¸½¼Â¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ÇÁü¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
åöåò¥¢¥Ê¡§
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄº¾å¤¬¤¢¤ë¡ª¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èô¤ó¤Ç¤ëÈô¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡²¾ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë2022Ç¯¤«¤éÀ¤³¦¤Ç200Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï²£ÉÍ¤ËÂ³¤¡¢Ì¾¸Å²°¤¬2¤ÄÌÜ¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
åöåò¥¢¥Ê¡§
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤â¤Î¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ã´Åö¼Ô¡§
¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç¤â¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡×
¡ÖIMMERSIVE JOURNEY Ì¾¸Å²°¡×¤Ï23Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤ª¤è¤½45Ê¬¤ÎÂÎ¸³»þ´Ö¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤Ï4000±ß¤«¤é¤Ç¤¹¡£
