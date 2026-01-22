»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù»á¤¬Æ±³ØÇ¯¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤óÄÉÅé¡Ö½ÀÆð¤È¹äÄ¾¤¬ÀéÊÑËü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ýÉ÷¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×
ºî²È¤Î»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù»á¡Ê85¡Ë¤¬22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾´ý¤ÎÌ¾¿Í³ÍÆÀ·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬22Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
»ÖÌÐÅÄ»á¤Ï¡Ö¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ´ý»Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤é¥¢¥Þ4ÃÊ¤ÎÌÈ¾õ¤òÂ×¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤Ï½éÃÊ°Ê¾å2ÃÊ°Ê²¼¡¢¤½¤ÎËÍ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ìÆ±»Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂç»³¡¦¾£ÅÄ¤ÎÇ®·ìÂÐÀï¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÀÆð¤È¹äÄ¾¤¬ÀéÊÑËü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ýÉ÷¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤òÀÚ¤Ëµ§¤ë¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£