Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯83¡Ë¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¡Ê2026Ç¯4·î27ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¡¢Netflix Japan¸ø¼°YouTube¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×
2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬17ºÐ¤«¤é66ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤ò±é¤¸¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¼ã¤¤º¢¡¢¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍÙ¤ë¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¹ëÍ·¤¹¤ë¡Ö½÷Äë¡×¤é¤·¤¤»Ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤È¤¤¤¦¡¢Äã¤¯Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡© Á´Á³¤Á¤²¡¼¤À¤íw ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Æ¤ë ½÷Í¥¤¹¤²¡¼¤ï¡×¡ÖºÙÌÚ¿ô»ÒÌò¤¬¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡©¡ª ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÇ÷ÎÏ¡¢²ø¤·¤µ¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤ï¡×¡Ö¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤¿...ÀäÂÐ´Ñ¤ë¡ª¡×¡Ö¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤³¤ó¤Ê¤Ë±éµ»¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤Î¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸ø³«Æü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£