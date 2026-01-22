²ÅËã»Ô½Ð¿È¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó»àµî¡¡Ê¡²¬¤Î¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼¡¡»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¡¦»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤â
¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ô½Ð¿È¤Î¾´ý´ý»Î¡¢²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£86ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï1940Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©²ÅËã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£1954Ç¯¤Ë14ºÐ¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¡¢77ºÐ¤È11Æü¤È¤¤¤¦¸½Ìò´ý»Î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤Ë¥×¥í´ý»Î¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾´ý³¦¤ÎÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£86ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤Î¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢Ì¾´ý»Î¤Îë¾Êó¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾´ý¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å·ºÍ¡£¡×
¡Ö¡ÊÂÐ¶É¤ò¸«³Ø¤·¤¿»þ¤Ï¡ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
ÄÌÌë¤Ï27Æü¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï28Æü¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£