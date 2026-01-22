¥Ù¥Æ¥é¥óÎëÌÚÁïÈþ¡¡5²óÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø¡Ö¿´Â¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤°¤é¤¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¡×¡ÚKOSUKE KITAJIMAÇÕ¡Û
¶¥±Ë¡¦KOSUKE KITAJIMA CUP¤¬22Æü¤ËÅìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹¤òÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Âç²ñ²ñÄ¹¤ÎËÌÅç¹¯²ð»á¡Ê43¡Ë¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇëÌî¸ø²ð»á¡Ê31¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËµîÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê34¡Ë¤é3Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
9·î³«Ëë¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¶¥µ»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¡¡41¶¥µ»¡¢461¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¡¡32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÂç²ñ¡£ËÌÅç»á¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÂç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤âÁ´¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀï¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤°µ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ì´¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿å±Ë¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
9·î¤Ë°¦ÃÎ¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¶¥±Ë¿Ø¤ÏÅìµþ¡¦¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤Ï´ÑµÒÀÊ¤Î¿ô¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿´Â¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤°¤é¤¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢¤³¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÏÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê25¡Ë¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢200m¼«Í³·ÁÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼º´Ã£Ìé¡Ê18¡Ë¡¢¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÃæÂ¼¹î¡Ê31¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥Þ¡¼¤â½Ð¾ì¤·¡¢25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤éËÌÅç»á¡¢Â¼º´Áª¼ê¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê