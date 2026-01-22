¡Ú½°±¡Áª¡Û¸ø¼¨¤Ë¸þ¤±µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¡¡Ã»´ü´Ö¤Îºî¶È¤Ç´ÊÁÇ²½¤ÇÂÐ±þ¡¡ÂçÊ¬
µÞÅ¾Ä¾²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¡£Íè½µ27Æü¤Î¸ø¼¨¤Ë¸þ¤±¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Çºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ï22Æü¤«¤éÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ïº£²ó¡¢»ÔÆâ¤¢¤ï¤»¤Æ681¤«½ê¤Ë¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
ºî¶È¤Ï22Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂçÊ¬¾ëÔ®¸ø±àÀ¾Â¦¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Îºî¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÌÚ¤ÎÏÈ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿´ÊÁÇ²½¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ç¼¨ÈÄ¤Ï¸ø¼¨ÆüÁ°Æü¤Î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÀßÃÖ¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½°±¡Áª¤Ï27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢ÅêÉ¼¤È³«É¼¤Ï2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£