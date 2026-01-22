²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó»àµî¡¡Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦Ì¾¿Í¤éÄÉÅé¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡¡À¶¿å»ÔÂå½÷Î®¼·ÃÊ¡¢Ãæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í¡¢Ã«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤â¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£86ºÐ¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û9Ç¯Á°¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¡ÄÎ®¹Ô¸ì¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤Ë´î¤Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó
¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤â¸ø¼°X¤Çë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¶åÃÊ¤¬ÅìµþÅÔºÑÀ¸²ñÃæ±ûÉÂ±¡¤Ë¤ÆÇÙ±ê¤Ë¤è¤ê86ºÐ¤ÇÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤Î¤´ÀÂµî¤ËºÝ¤·¡¢ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¶¿å»ÔÂå½÷Î®¼·ÃÊ¡ÊÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡Ë¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦Ì¾¿Í¡¢Ãæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í¡¢Ã«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1940Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£»Õ¾¢¤Ï¸Î¡¦Ñû»ý¾¾Æó¶åÃÊ¡£14ºÐ¤Ç¥×¥í4ÃÊ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯´ý»Î»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì14ºÐ7¥ö·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Æ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç62Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¡¢77ºÐ11Æü¤È¤¤¤¦¸½Ìò´ý»Î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ý»Î¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯3·î¤Ë¤ÏÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿ÈÖÁÈ¡¢NHK¡Ø¥Î¡¼¥Ê¥ì Äü¤á¤Ê¤¤ÃË ´ý»Î ²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯6·î¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¢£ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È
¡¦À¶¿å»ÔÂå½÷Î®¼·ÃÊ¡ÊÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤Î¤´ÀÂµî¤ÎÊó¤ËÀÜ¤·¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£¶åÃÊ¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç´ý»Î¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¾´ý³¦¤ò¸£°ú¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤Îµ±¤«¤·¤¤¤´¸ùÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾´ý¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¤ª»Ñ¤È¡¢¾´ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸ùÀÓ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Â¤é¤«¤Ê¤´±ÊÌ²¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦Ì¾¿Í
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Îë¾Êó¤ËÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Â¤é¤«¤ËÅ·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¾´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ý»Î¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤òÄ¾¤Ë³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤êÊ¿°Â¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦Ãæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í
¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤ÎÈáÊó¤ËÀÜ¤·¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ì¾¿ÍÀï¤Ï¤¸¤á³Æ¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¿ïÊ¬¤ÈÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè40´üÌ¾¿ÍÀï¤Ç¤Ï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬½½ÈÖ¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¡¢»ÄÇ°¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¦Ã«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í
¡ÖÂè41´üÌ¾¿ÍÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢45¶É¡¢¸ø¼°Àï¤ÇÂÐ¶É¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤äÂ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯Âå¤Î¸åÇÚ´ý»ÎÁê¼ê¤ËÆ®»ÖËþ¡¹¤ÇÀï¤¦»Ñ¤Ï¡¢Àµ¤Ë´ý»Î¤Î´Õ¤Ç¤·¤¿¡£¸½ÌòÀ¸³è63Ç¯¤ÏÃ¯¤Ë¤âÇË¤é¤ì¤Ê¤¤µÏ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦±©À¸Á±¼£¶åÃÊ
¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤ÏÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¾´ý¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÎÂç¤Ê´ý»Î¤Ç¤·¤¿¡£ ¸½ÌòÀ¸³è63Ç¯¤Ï¶õÁ°Àä¸å¤ÎÂçµÏ¿¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤ÎÏ¤È¾ðÇ®¤ò¼º¤ï¤º¤ËÈ×¾å¤È³ÊÆ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤â·É°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤êÊ¿°Â¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡×
