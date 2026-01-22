Å·¹ÄÊÅ²¼¤â½ÐÀÊ¤Î»ë±Ü¼° Ì¿¤ò¤«¤±¤ë¸î±Ò¤ÎºÇÁ°Àþ¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¡ÉÁÏÎ©140¼þÇ¯¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¹Ä¼¼¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î·Ù»¡¤È°ã¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤ÇÁÏÎ©140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¡É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¿·Ç¯¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Ç·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î¸î±Ò´±
¡ÖÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¡× Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊÍ½Äê
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
23Æü¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î¡ÖÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ½©»³¿ðµ® µ¼Ô¡§
¡ÖÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¡×¤Ï¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ÎÉôÂâ¤¬¡¢Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¿Ê¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¤ÎÌò³ä¡¡¥¹¥¡¼¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Ë¤âÆ±¹Ô¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ½©»³¿ðµ® µ¼Ô¡§
1886Ç¯¤ËµÜÆâ¾Ê¤Ë¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡½ð¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡Ä£¤ÎÉíÂ°µ¡´Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡ËÜÉô¡×¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÄµïÆâ¤ËËÜÉô¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ê¤É¤Ë¸î±Ò½ð¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¤Ç¤¤¤¦·Ù»¡½ð¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤ÏÌó900¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¤Î¼ç¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢¢§Î¾ÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¹ÄÂ²¤Î¡Ö¸î±Ò¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¢§¹Äµï¤Ê¤É´ØÏ¢»ÜÀß¤Î¡Ö·ÙÈ÷¡×¤Ç¤¹¡£
¸øÌ³¤ÇÃÏÊý¤ä³¤³°¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¡¼¤ä»³ÅÐ¤ê¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¸î±Ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌ¿¤ò¤«¤±¤ë³Ð¸ç¡É ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Î¤¿¤áÆü¡¹·±Îý
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ½©»³¿ðµ® µ¼Ô¡§
1975Ç¯¤Ë¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡ÊÅö»þ¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¡Ë¤¬²Æì¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢²Ð±êÉÓ¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î¸î±Ò´±¤¬¤´É×ºÊ¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¤â¡¢¿·Ç¯¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Î½ªÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃË¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤â¡¢¸î±Ò´±¤¬ÃË¤òÁÇÁá¤¯¼è¤ê²¡¤µ¤¨¡¢°ìÈÌ»²²ì¤Î¿Ê¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÆüº¢¤«¤é·±Îý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹Ä¼¼¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÌ¿¤ò¤«¤±¤ë³Ð¸ç¡É¤Ç¸î±Ò¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó¡§
³°¹ñ¤Ç¤Ï¡¢²¦¼¼¤Ê¤É¤Î¸µ¼ó¤ò¼é¤ëÉôÂâ¤Ï·³Ââ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤â¶á±ÒÊ¼¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÔÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·³Ââ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤â¼«±ÒÂâ¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡ÁÈ¿¥¤¬¹Ä¼¼¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÁÈ¿¥¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¡¡°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹ÄµÜ·Ù»¡¤Ï¡¢Éý¹¤¤¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉý¹¤¤³èÌö¤Î¾ì¡Û
¢§¡Ö²»³ÚÂâ¡×
¡¦±àÍ·²ñ¤Ê¤É¤Ç±éÁÕ¤òÈäÏª
¡¦°ìÈÌ¤Î¿Í¤â¸«¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦
¢§¡Ö·ÙËÉ¡×
¡¦²ÐºÒ¤Î½é´ü¾Ã²Ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦
¢§¡Öµ³ÇÏÂâ¡×
¡¦14Æ¬¤Î¡Ö¸î±ÒÇÏ¡×¤¬½êÂ°
¡¦À®Ç¯¼°¤Ê¤É¡Öµ·¼°¤Ç¤Î¸î±Ò¡×¤¬¼ç¤ÊÌò³ä
Å·¹Ä¤´°ì²È¤â´Ø¿´´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¸î±ÒÇÏ¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
2025Ç¯10·î¤Î½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÉðËµ³¼ê¤È¡Ö¸î±ÒÇÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤ß¤é¤ì¡¢ÉðËµ³¼ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²í»Ò¤µ¤Þ
¡Ö¥Þ¥ë¥¬¤Î¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢ÇòÌÓ¤ÎÇÏ¤¬¤³¤Á¤é¤Î¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î¡Ä¡×
ÉðËµ³¼ê
¡Öµ¤À¤Î¤Û¤¦¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²í»Ò¤µ¤Þ
¡Ö·ã¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³ä¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ
¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç½éÀ©ÇÆ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤¢¤ÎÇÏ¤Ï¡×
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤¤¤Þ¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î¡Ä¡×
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ½©»³¿ðµ® µ¼Ô¡§
ÉðËµ³¼ê¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¢§1998Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡×¡¢¢§2025Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥¬¡×¤È¤¤¤¦¶¥ÁöÇÏ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÂ©»Ò¡ÖÀãÉ÷¡×¤È¡¢¥Þ¥ë¥¬¤Î¤¤¤È¤³¡ÖÇòÎï¡×¤¬µ³ÇÏÂâ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¸µ¶¥ÁöÇÏ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÊý¤¬¡¢À³Ê¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Ê¤É¹ÄµÜ·Ù»¡¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¤ÇÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶¥ÁöÇÏ¤ÏÄ´¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇÏ¤Ïµ¤À¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÇÏ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ½©»³¿ðµ® µ¼Ô¡§
2026Ç¯¤Ï¡¢2·î¤ËUAE¤«¤éÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢´¿·Þ¹Ô»ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢6·î¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
½©»³¿ðµ®
TBSÊóÆ»¶É¼Ò²ñÉô µÜÆâÄ£Ã´Åö
º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï ¹Äµï¥é¥ó1¼þ
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡Åç¸©½Ð¿È À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯