¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡¼ýÆþ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡¡·î3²ó¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î¾®¸¯¤¤¤Î¶â³Û¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ê24¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶âÁ¬´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤«¤é²È¤ò½Ð¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡ÖÁ´Á³¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈËå¤Ï¡¢·ë¹½¾ï¤ËÅìµþ¤Ë¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦Âçºå¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÀöÂõ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤´ÈÓ¤È¤«ÁÝ½ü¡¢¤¢¤¿¤·¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¼Â²È¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¡Ö10Æü¡¢20Æü¡¢30Æü¤ÇËè·î¤ª¾®¸¯¤¤¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò5Ëü±ß¤º¤Ä¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£·î15Ëü±ß¤Ç¤ªÍÎÉþÇã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥á¡¼¥¯¥³¥¹¥áÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Êì¤Ë´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡Ö°Â¿´¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö1²ó¼«Ê¬¤Ç¤½¤Î¤ª¶âÁ´Éô¤â¤é¤Ã¤Æ»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Á´Á³¥À¥á¤Ç¡£´ÉÍý¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥Þ¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤ÏÀ¨¤¯½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£