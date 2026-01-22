¼éÈ÷ÅªMF³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏMF±óÆ£¹Ò¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤¬¡ÖºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¼éÈ÷ÅªMF¤Î³ÍÆÀ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç9¾¡7Ê¬¤±3ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ34¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢¼ó°Ì¤ÎPSV¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ18º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£3°Ì°ÊÆâ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬¸½¼Â·ã¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£·îÃæ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤éÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥È¥ì¥¤¥é¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§MF¥¨¥É¥½¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤é¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥«¡¼»á¤¬¥È¥ë¥³¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥å¡¼¥«¡¼»á¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉMF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëMF±óÆ£¹Ò¤ÎÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤ò¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¢¥´¡¼¥ë¡¢±óÆ£¤ÏMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¿Í¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ïº£µ¨¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥¦¥¬¥ë¥Æ¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
