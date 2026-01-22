¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´¹ë¥ªー¥×¥ó Âè5Æü ¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹ vs ¥ä¥Ë¥¯ ¥·¥Êー
Á´¹ë¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü～2026Ç¯2·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹] 0 - 3 [¥ä¥Ë¥¯ ¥·¥Êー]
¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè5Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹¤ÈÂè2¥·ー¥É¤Î¥ä¥Ë¥¯ ¥·¥Êー¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ä¥Ë¥¯ ¥·¥Êー¤¬6-1¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥ä¥Ë¥¯ ¥·¥Êー¤¬6-4¤ÇÏ¢¼è¤·¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥ä¥Ë¥¯ ¥·¥Êー¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥ä¥Ë¥¯ ¥·¥Êー¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-22 19:12:09 ¹¹¿·