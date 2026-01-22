NAOYA¡õÉÚÅÄÐÒÚöW¼ç±é ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥²¥Í¥×¥í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¸ø³«¡ª1/24¡¦25¤Î4¸ø±é¤ÏHulu¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤ÈÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡ËW¼ç±é¡¦ºòÇ¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Êºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤ò¼Â¼Ì²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¾å±éÃæ¡£¸ø±é´ü´Ö¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥²¥Í¥×¥í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¥²¥Í¥×¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª
ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÎµÓËÜ¤Ï¡Ö¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE¡×¡¢¡ÖÁ°ÅÄ·Ä¼¡ ¤«¤Ö¤Î¹ STAGE&LIVE¡×¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¹ª¤ß¤Ê¹½À®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÅÄÃæÂçÍ´¡¢±é½Ð¤Ï¡Öreading live Story of Aesops¡×¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ô¥©¥¤¥¹¡×¡¢¡ÖTokyo Kaidan Collection ²´Ã°ÅôäÆ¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Ã¿ÈþÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈþ¤·¤¤±é½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÁê¸¶Àã·î²Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÄÉ²Ã¸ø±é¤ò´Þ¤àÁ´14¸ø±é¤¬´°Çä¡£ÅöÆü°ú´¹·ô¤Î¤ßÅöÆü¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¾å±é¤Î4¸ø±é¤ÏHulu¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ÜºÙ¤Ïµ»ö¸åÈ¾¤Ë¤Æ¡Ë¡£
¢£¥²¥Í¥×¥í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È
2026Ç¯1·î16Æü¡¢ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤BLºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ê¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤ÈÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¤¬ËÜºî¤Ç¤âÂ³Åê¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò´Þ¤àÁ´14¸ø±é¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤«¤é¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦À¸ÅèÀÅ¿¿ Ìò¤ÎÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¡¢Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»°ÅÆÌ« Ìò¤ÎNAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢Ì«¤Î·»¤Ç¤¦¤µ¤®ÀìÌçÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦»°ÅÆ¼ù Ìò º´Æ£ÎÜ²í¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÄï À¸ÅèæÆÊ¿ Ìò¤ËHAYATO¡ÊXY¡Ë¤é¤¬Â³Åê¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉñÂæ¾å¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£
¸¶ºî¤È¥É¥é¥Þ¤¬»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê¡È¿´¤Îµ÷Î¥¡É¤ò¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¿È¤Î²¹ÅÙ¤ÇÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ì«¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÅ¿¿¤¬¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯Ì«¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¿´¾ð¤òÊú¤¨¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤¬¡¢Âæ»ì¤Î´Ö¤ä»ëÀþ¡¢¸ÆµÛ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÌ«¤Î¡ÖÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×²²ÉÂ¤µ¤È¡¢ÀÅ¿¿¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤µ¡×¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
±«½É¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏËÜºî¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¡¢²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¾ÈÌÀ¡¦±ÇÁü¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢Æó¿Í¤Î´¶¾ð¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì«¤¬ÀÅ¿¿¤òÍ¶¤¦¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤Ç¤Ï»É·ãÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤ò¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Îµ÷Î¥¤ÎÊÑ²½¤ä»ÅÁð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÉ½¸½¡£Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÁÛ¤¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»ØÀè¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¡¢µÒÀÊ¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ÈÀÅ¤±¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÅ¿¿¤ÈÌ«¤¬¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍ·±àÃÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¸ò¤¨¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ä°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì«¤Î·»¡¦¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÄï¡¦æÆÊ¿Ìò¤ÎHAYATO¡ÊXY¡Ë¤éÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤â¡¢Êª¸ì¤Ë¼«Á³¤Ê¹¤¬¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼çÌòÆó¿Í¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¡¢Ì«¤¬²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îø¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÇÊÒÅª¤Êµ²±¤È´¶³Ð¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¹½À®¤¬¡¢Ì«¤Î¿´¤Î½ý¤Î¿¼¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó°Ê¹ß¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡Ö¼æ¤«¤ì¹ç¤¦Â¸ºß¡×¤«¤é¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë´Ø·¸¡×¤Ø¤È¼Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Áê¼ê¤ÎÄË¤ß¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²»³Ú¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò²»³Ú¤Ç¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢Ì«¤¬¥²¡¼¥à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀë¸À¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëÎ¶µÜ¾ë¤Î¡ÖSUGAR¡×¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊª¸ì½ªÈ×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëMAZZEL¤Î¡ÖOnly You¡×¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤¿Æó¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë±é½Ð¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤È¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ø¤È¼«Á³¤Ë°ú¤¹þ¤à¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë·×4¸ø±é¤òHulu¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30¸ø±é¡¢17:00¸ø±é¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¸ø±é¡¢16:30¸ø±é¤Î·×4¸ø±é¤ÏHulu¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¸½ºß»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯ÇäÃæ¡£³Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡Á2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ê½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÁ´¸ø±é¶¦ÄÌ¡Ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦¹ØÆþURL¡§https://news.hulu.jp/therapygame-stage/
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¡ä
¡ÚÁ´4¸ø±é»ëÄ°·ô¡Û¡ÄÁ´4¸ø±é¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È
»ëÄ°²ÄÇ½¸ø±é¡§
A¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30¸ø±é
B¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00¸ø±é
C¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¸ø±é
D¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16:30¸ø±é ¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ver.¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤
¡Ú1¸ø±é¡ÜÀé½©³Ú¸ø±é¥»¥Ã¥È·ô¡Û¡Ä¤ª¹¥¤¤Ê1¸ø±é¤ÈÀé½©³Ú¸ø±é¡Ê1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16:30¸ø±é¡Ë¤Î2¸ø±é¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È
»ëÄ°²ÄÇ½¸ø±é¡§
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ ¡Ä A¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30¸ø±é ¡Ü D¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16:30¸ø±é
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢ ¡Ä B¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00¸ø±é ¡Ü D¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16:30¸ø±é
¥Ñ¥¿¡¼¥ó£ ¡Ä C¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¸ø±é ¡Ü D¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16:30¸ø±é
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë18:00¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤
¡Ú1¸ø±é·ô¡Û¡Ä¤ª¹¥¤¤Ê1¸ø±é¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È
»ëÄ°²ÄÇ½¸ø±é¡§
A¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30¸ø±é
B¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00¸ø±é
C¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¸ø±é
D¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16:30¸ø±é ¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ver.¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë21:00¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤
¡ã¹ØÆþÊýË¡¡ä
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡ä
¡ÚHulu Web¥Ö¥é¥¦¥¶·èºÑ¡Û
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¡¦PayPay
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚHulu¥¢¥×¥êÆâ·èºÑ¡Û
¡¦iTunes Store
¡¦Google Play
¢¨Hulu¥¢¥×¥êÆâ·èºÑ¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦ËÜ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»ëÄ°ÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¹ØÆþÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÆÃÀ¾å¡¢±ÇÁü¤ä²»À¼¤ÎÍð¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®¤Î°ì»þÃæÃÇ¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ëÄ°ÎÁ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªµÒÍÍ¤Î»ëÄ°´Ä¶¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ËÈ¼¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë°ìÀÚ¤ÎÈñÍÑ¡ÊÄÌ¿®Èñ¡¢²óÀþÈñÅù¡Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Wi-FiÅù¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÅÓÃæ¤«¤é»ëÄ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤«¤é¤Î»ëÄ°¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç´¬¤Ìá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¡¢²èÌÌ¡¢²»À¼Åù¤ÏÃøºî¸¢¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁüÅù¤ò¡¢µö²Ä¤Ê¤¯Ï¿²è¡¢Ï¿²»¡¢Å¾ºÜ¡¢Á÷¿®¤½¤ÎÂ¾ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø±é¤ÎÇÛ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
Hulu¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡¦ÌµÎÁ¡Ë¡§0120-834-126 ¢¨¸ÇÄêÅÅÏÃ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡ÊÍÎÁ¡Ë¡§050-3851-3926 ¢¨·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 18:30¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ê1·î1Æü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ì«¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«Ì«¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤Ï¡¢Ì«¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¤³¤Î°ì·ï¤ò¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì«¤Ï¡¢»ÅÊÖ¤·¤Ë¡ÈÀÅ¿¿¤ò¹û¤ì¤µ¤»¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¤ä¤ë¡É¤ÈÂ©´¬¤¡¢½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÈÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÅÒ¤±¤Î¤¿¤á¤ËÀÅ¿¿¤Ë¶á¤Å¤¯Ì«¡£
¤À¤¬¡¢À¿¼Â¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÅ¿¿¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢·×²è¤ÏÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
°ìÊý¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÄï¡¦æÆÊ¿¤Ï¤¦¤µ¤®ÀìÌçÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦¼ù¤È¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤â¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡È»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤¿¤À¤Î¥²¡¼¥à¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡É
¡ã½Ð±é¡ä
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¡¢¨W¼ç±é
ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë ¡¡¢¨W¼ç±é
º´Æ£ÎÜ²í
HAYATO¡ÊXY¡Ë
·ª¸¶¹ÒÂç
±«µÜÂçÚð¡ÊUNiFY¡Ë
¿·ÌîÈø¼·Æà
°æ¼ê¾åÇù
ÀÄÃÏÍÎ
¸åÆ£¶³Ï©
¤Ê¤À¤®Éð
¡Á¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ë¡¼¡Á
ÀÐÀîÎ¤Æà
¥¢¥Þ¥Û¥Þ¥ì
ºäËÜâ«
º´Ìî¶õÇÈ
´Ø×¢µ®
É·ÂÀÏº
ã·Æ£Âç´õ
¿·ÄÅ¾¼¹¾
¡ã·à¾ì¡ä
ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë
¡ã¸ø±éÆüÄø¡ä
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡ 18:00
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢ 12:30 / £ 17:00
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ 12:30 / ¥ 17:00
1·î19Æü¡Ê·î¡ËµÙ±éÆü
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¦ 18:00
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë§ 14:00
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¨ 13:30 / © 18:00
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ëª 14:00
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë« 12:30 / ¬ 17:00
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00 / ® 16:30
¢¨«¡Á®¤ÇHulu¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ãÉñÂæ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä
https://therapygame-stage.com
¡ãÉñÂæ¸¶ºî¡ä
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡Ê¿·½ñ´Û¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä ½ÐÈÇ¼Ò¡§¿·½ñ´Û
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ê·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë
¡ãÉñÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä¡¡
µÓËÜ¡§ÅÄÃæÂçÍ´
±é½Ð¡§Áê¸¶Àã·î²Ö
²»³Ú¡§»°Á±²í¸Ê
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Â¿²ì¸ø±Ñ
¿¶ÉÕ¡§¶¶ËÜÍ³´õ»Ò
Èþ½Ñ¡§ÃÝî´ÆàÄÅ»Ò
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÍã¡Êcapital inc.¡Ë
¾ÈÌÀ¡§ÀÆÆ£´îÏÂ ¡ÊDort¡Ë
²»¶Á¡§¹â¶¶½¨Íº¡Ê¥¢¥ó¥È¥é¥¯¥È¡Ë
±ÇÁü¡§Á½º¬µ×¸÷¡¦¸æÄ´¹¸»Ê
°áÁõ¡§»°ÅÄÂ¼ÈÁÇµ¹á¡ÊÆ£°á¾Ø¡Ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¿å粼Í¥Î¤
±é½Ð½õ¼ê¡§º´Æ£Íã
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§LT Graph
ÀëÅÁ¼Ì¿¿¡§ÂçÌøÎè±÷
¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¥í¥Ó¡¼±¿±Ä¡§ ÁÒ½ÅÀéÅÐÀ¤
À©ºî¡§½©»³ÎÉ²ð¡ÊDe-LIGHT¡Ë/ÃÝÅÄÍüÇµ¡ÊHIKE¡Ë/ ÈÓÅç²Â²ÆÈþ
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈÀ®¾¡ÊLaid back¡Ë/ ÅìÀî¿¿Ç·¡ÊHIKE¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë / Çßß·¹¨ÏÂ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë/ »³粼Í¤Î¤»Ò
´ë²è¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼çºÅ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
FOD¡¢Hulu¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
µÓËÜ¡§óîÆ£¤è¤¦¡¡Á¥±È¿¿¼î
´ÆÆÄ¡§¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò
²»³Ú¡§±óÆ£¹ÀÆó
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Â¿²ì¸ø±Ñ
À©ºî¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÅçÅÄÁí°ìÏº¡¡ÀÄ¼¯ÉÒÌÀ¡ÊDMM.com¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡¡Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌÚÇ·Æâ°ÂÂå¡ÊDMM.com¡Ë¡¡Âç¿ù¿¿Èþ¡¡»°ÌÚÏÂ»Ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
À½ºîÃøºî¡§2025¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸ø¼°X¡§¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°instagram¡§¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°TikTok¡§¡÷therapygame_