¹â»Ô17ÀïÎ¬Ê¬Ìî¤ÎÉúÊ¼¸«»²¡ª ¡Ö¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ÏÊÑ¿È³ô¤¬ÌÜÇò²¡¤· ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―ÇÀ¿å¾Ê¤¬¹©ÄøÉ½ºöÄê¤ØµÄÏÀ¥¹¥¿ー¥È¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¸«¶Ë¤áÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñ¤òÌÜ»Ø¤¹―
¡¡´ÑÂ¬ÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÍÇ¡¿á¤¹Ó¤ì¤¿²ò»¶É÷¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï19Æü¡¢½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¡¢27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ëÊÆ²¤¤Îº®Íð¤ò²£ÌÜ¤Ë¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢Æ±»á¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤ËÍí¤ó¤À¸ÄÊÌ³ôÊª¿§¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²¢À¹¤À¡£´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃµ¤ë¤¦¤¨¤Ç¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¡×¡£´û¤Ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ä±§Ãè¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Æー¥Þ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤Ê¬Ìî¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¡×¤À¡£
¡ü²ñµÄ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏºòÇ¯12·î25Æü¡¢¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£³¤³°¤«¤é¤ÎÆüËÜ¿©¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁ¶¡µë¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¤³¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤»¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¡Ö²Ô¤²¤ëÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÉÙ¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Åê»ñÆâÍÆ¤äÌÜÉ¸³Û¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö´±Ì±Åê»ñ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò4～5·î¾å½Ü¤ò¥á¥É¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬²Æ¤´¤í·èÄê¤¹¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡½é²ñ¹ç¤Î²ñµÄ»ñÎÁ¤Ë¤Ï¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡Ö¿¢Êª¹©¾ì¡×¡ÖÎ¦¾åÍÜ¿£¡×¡Ö¿©ÉÊµ¡³£¡×¡Ö¿·µ¬¿©ÉÊ¡×¤Î4¤Ä¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¢Êª¹©¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿Í¹©¸÷·¿¿¢Êª¹©¾ì¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£²ÝÂê¤È¤·¤ÆÀßÈ÷Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤òµó¤²¡¢À¸»º¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Î¦¾åÍÜ¿£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¿©ÉÊµ¡³£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¡³£¥áー¥«ー¤È¿©ÉÊ»ö¶È¼Ô¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç³¤³°Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¿©ÉÊ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Í¸ýÁý¤ËÈ¼¤¦¿©ÎÁ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä·ò¹¯Åª¤Ê¿©¤òµá¤á¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤ÊÆ°¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁ¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆüËÜ¤¬¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¿©ÉÊ²Ã¹©µ»½Ñ¤È¡¢AI¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹¹¤Ê¤ë²ÁÃÍ¸þ¾å¡¦ÁÏÂ¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¿·µ¬¿©ÉÊ¤ÎÎã¤È¤·¤ÆÂçÆ¦¥ßー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÂç¼ê´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢³¤³°Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡üÉÔÆóÀ½Ìý¡¢ÂçÆ¦¥ßー¥È¤Ç¹ñÆâ¥·¥§¥¢¼ó°Ìµé
¡¡Æ±»ñÎÁ¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¿Í¹©Æù¡ÊÂåÂØÆù¡Ë¤À¤í¤¦¡£Æ°Êª¤ÎºÙË¦¤«¤éºî¤ëÇÝÍÜÆù¤Ï¤Þ¤ÀËÜ³Ê¾¦ÍÑ²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÂçÆ¦¥ßー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿¢ÊªÀÂåÂØÆù¤Ï´û¤Ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à <2282> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¡Ö¥Ê¥Á¥å¥ßー¥È¡×¡¢°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2296> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤ªÆù!¡×¤òÅ¸³«¡£¥«¥´¥á <2811> [Åì¾Ú£Ð]¤âÂçÆ¦¥ßー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ìー¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥æ¥¥°¥Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー <1375> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀã¹ñ¤Þ¤¤¤¿¤±¡×¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¡Ö¥¥Î¥³¤Î¤ªÆù¡×¤òºòÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆóÀ½Ìý <2607> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÍÑÌý»éÂç¼ê¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÆ¦¥ßー¥È¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÍ×¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÂçÆ¦¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÃåÌÜ¤·¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é¸¦µæ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿Àè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤À¡£µí¡¢ÆÚ¡¢·ÜÆù¤Ë¤ª¤±¤ëÉô°Ì¤´¤È¤Î¹Å¤µ¤ä¿§¡¢¿©´¶¡¢É÷Ì£¤òºÆ¸½¤·¤¿ÂçÆ¦¥ßー¥ÈÁÇºà¡ÖÎ³¾õÂçÆ¦¤¿¤óÇò¡×¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ä³°¿©¡¢Î®ÄÌ¸þ¤±¤ËÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÏÀä¹¥Ä´¡£Â¤â¤È¤Î³ô²Á¤Ï2018Ç¯¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ¡Ê4140±ß¡Ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ü¿¢Êª¹©¾ì¤Ç¥ì¥¹¥¿ー¡¢¥¦¥Ê¥®ÍÜ¿£¤Ç¿·ÆüËÜ²Ê³Ø¤Ê¤É
¡¡¿¢Êª¹©¾ì¤ËÍí¤àÌÃÊÁ·²¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£09Ç¯¤ÎÇÀÃÏË¡²þÀµ¤Ç°ìÈÌ´ë¶È¤ÎÇÀ¶È»²Æþ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿¢Êª¹©¾ì¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÅÅµ¤Âå¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÅ±Âà¤ÎÆ°¤¤â¤·¤Ð¤·¤Ð½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãå¼Â¤Ë»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ëー¥× <4188> [Åì¾Ú£Ð]¤äËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ <9509> [Åì¾Ú£Ð]¡¢£Ò£Ù£Ï£Ä£Å£Î <8084> [Åì¾Ú£Ð]¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø <4182> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¹ñÆâ5¥õ½ê¤Ë¹©¾ì¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ì¥¹¥¿ー <3156> [Åì¾Ú£Ð]¤Î¤Û¤«¡¢¿¢Êª¹©¾ì¥·¥¹¥Æ¥à¡Öagri-cube ID¡×¤ò¶¦Æ±Å¸³«¤¹¤ëÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È <1925> [Åì¾Ú£Ð]¤È»°¶¨Î©»³ <5932> [Åì¾Ú£Ð]¡¢LED¿¢Êª¹©¾ì¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂçÀ®·úÀß <1801> [Åì¾Ú£Ð]¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡Î¦¾åÍÜ¿£¤Ç¤Ï¾¦¼Ò¤ä¿å»º²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«Ãæ¾®·¿³ô¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¿·ÆüËÜ²Ê³Ø <2395> [Åì¾Ú£Ð]¡£ËÜ¶È¤ÎÁÏÌô»Ù±ç¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤Î´°Á´ÍÜ¿£¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©²±ÊÎÉÉôÅç¤Ç¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÉÊµ¡³£¤ËÍí¤ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤·¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÎëÌÐ´ï¹© <6405> [Åì¾Ú£Ó]¡¢¤¢¤ó¥Ñ¥ó¡¦¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òºî¤ë¼«Æ°Êñ¤¢¤óµ¡¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ì¥ª¥ó¼«Æ°µ¡ <6272> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹