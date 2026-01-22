¡Ö´ÔÉÕ¶â¤¬¤¢¤ë¡×»Ô¿¦°÷¤Ê¤ÉÁõ¤¤¹âÎð¼Ô6¿Í¤«¤éÌó800Ëü±ßº¾¼èµ¿¤¤8¿ÍÂáÊá¡¡¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤«
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢6¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Ìó800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤ËÃË½÷8¿Í¤¬º¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£8¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï2¿Í¤Î»Ø¼¨Ìò¤¬¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÎÌµ¿¦ßÀ粼ÎÃÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î²¬Àî¹À»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ê¤É20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷·×8¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¤òÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤·ÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º¾µ½¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ßÀ粼ÍÆµ¿¼Ô¤È²¬ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤Ï»Ø¼¨Ìò¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤ÏÆ¿Ì¾À¤Î¶¯¤¤SNS¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ò»È¤¤Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¤ß¤ÆÁÈ¿¥¤äÈï³²¤Ê¤É¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£