¡¡¸©·Ù¤Î½äººÄ¹¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸øÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´äÀ¥ÁïËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸øÊ¸½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í°õ¸øÊ¸½ñµ¶Â¤¤È¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸©·Ù¤Î½äººÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½äººÄ¹¤Ï2023Ç¯3·î¤´¤í¤«¤é2024Ç¯8·î¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ³°Éô¤Îµ¡´Ø¤ËÁÜºº¾å¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ÎÊó¹ð¤òµá¤á¤ë¡Ö¾È²ñ½ñ¡×¤òÊ£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾å»Ê¤Î·èºÛ¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¸ø°õ¤ò²¡¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï12·î¡¢½äººÄ¹¤òËÜÉôÄ¹·±²ü¤È¤·¤¿¾å¤Ç¼¯»ùÅçÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅçÃÏ¸¡¤Ï¡ÖÆâÉôÅª¤Ë·èºÛ¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀµÅö¤ÊÁÜºº¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æµ¯ÁÊÍ±Í½¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Î´äÀ¥ËÜÉôÄ¹¤Ï22Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö¸øÊ¸½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©·Ù¡¦´äÀ¥ÁïËÜÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¸øÊ¸½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¡£¸øÊ¸½ñ¤Î½ÅÍ×À¡¢Ê¸½ñºîÀ®¡¢·èºÛ¡¢Ê¸½ñ´ÉÍý¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î½ÅÍ×À¤ò¿¦°÷¤Ë°Õ¼±¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¡×
¡¡¸©·Ù¤ÏÉÔ¾Í»ö¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¼¨¤¹¸øÉ½¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä»ö°Æ¤ÎÀ¼Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£