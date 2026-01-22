¶¦»ºÅÞ¤¬¼¯»ùÅç1¶è¤Ë¾®»³¿µÇ·²ð»á(42)ÍÊÎ©¤Ø¡¡¤³¤Î¤Û¤«3¿Í¤¬Î©¸õÊä°Õ¸þ¡¡23Æü½°µÄ±¡²ò»¶
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï23Æü¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡£Í¿ÌîÅÞ¤Ç¤ÏÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï¼¯»ùÅç1¶è¤ËÅÞ¤Î¿¦°÷¤Î¾®»³¿µÇ·²ð¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç1¶è¤Ë¶¦»ºÅÞ¤Î¸øÇ§¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®»³¿µÇ·²ð¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£¾®»³¤µ¤ó¤Ï¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤ÇÍ¹ÊØ¶É¤Î¿¦°÷¤ä»ùÆ¸»ØÆ³°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢ÅÞ¤ÎÃÏ¶è°Ñ°÷²ñ¤Î»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç1¶è¶¦»ºÅÞ¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡¦¾®»³¿µÇ·²ð»á¡Ê42¡Ë¡Ë
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Î¶ì¤·¤ß¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸À¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂç·³³È¡¢ÀïÁè¤ò¤¹¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·è°Õ¤·¤¿¡×
¡¡¼¯»ùÅç1¶è¤Ë¶¦»ºÅÞ¤Î¸õÊä¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç1¶è¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¸½¿¦¤ÎÀîÆâÇî»Ë¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÈæÎã¶å½£¸½¿¦¤ÎµÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÎËÒÌî½Ó°ì¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£