¡¡À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¤Îº´ÅÏÍµ»á¡Ê64¡Ë¤¬22Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤ÇÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öº´ÅÏÍµ·Ý½Ñ´ÆÆÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ª¥Ú¥é¡¡¥«¥ë¥á¥ó¡×¡Ê7·î17¡Á26Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤·¤¿º´ÅÏ»á¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï·ë¶É¤ÏºÇ¸å¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Æ±¤¸¡È¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡É¤È¤·¤Æ·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¡×¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ë½»¤à¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥«¥ë¥á¥ó¤È¡¢Èà½÷¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¥É¥ó¡¦¥Û¥»¤òÉÁ¤¤¤¿·æºî¡£Æ±·à¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ª¥Ú¥é¤â21Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡ÖºòÇ¯20Ç¯¤È¤¤¤¦¤ÎÀáÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥«¥ë¥á¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£