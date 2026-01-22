¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ä¡×¶ðÅÄÆÁ¹»á¡¡µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤¬È¯Ê³¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥í¥Ã¥Æ¤è¤ê¼å¤¤¡ÉÈ¯¸À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Çµð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¶áÅ´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤«¤é4Ï¢¾¡¤·¤ÆµÕÅ¾ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î1989Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³«Ëë¤«¤é3Ï¢ÇÔ¡£¤À¤¬¡¢Âè3Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áÅ´¡¦²ÃÆ£Å¯Ïº¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤éÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Áê¼ê¤â¶¯¤¤¤·¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬Æ±Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Èµð¿Í¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤è¤ê¼å¤¤¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤¬¤½¤ì¤ËÈ¯Ê³¤·¤Æ¤Î3Ï¢ÇÔ¢ª4Ï¢¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè7Àï¤ÇºÆ¤ÓÀèÈ¯¤·¤¿²ÃÆ£¤«¤éÀèÀ©ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¶ðÅÄ¤¬»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥Ð¡Á¥«¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¸÷·Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿µ¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶ðÅÄ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡¢Àª¤¤¤¢¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡È²ÃÆ£Å¯ÏºÈ¯¸À¡É¤Ëµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤¬È¯Ê³¤·¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡ÖÀîÁê¡Ê¾»¹°¡Ë¤Ê¤ó¤«¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤·¤¿Æü¤ÎÌë¤Ë¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ï¢ÇÔ¤·¤¿Ìë¤Ë¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡ËÆ£ÅÄ¡Ê¸µ»Ê¡Ë¤µ¤ó¤ÈÌ³Âæ¡Ê¸÷Íº¡ËÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥ó¥É¥Ñ¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¢½É¼Ë¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¡Ä¡©²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ã¤Æ¤Î¤âÀ¨¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤é¤·¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Î¤»¤¤¤Ç¿Æ¤¬¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡£Ì³Âæ²ñÄ¹¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¶ðÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¡£¡¡